WHO-Pandemieabkommen gescheitert: Impfstoff-Streit eskaliert

Ein globales Schutzversprechen bleibt vorerst unerfüllt: Die Welt ringt weiter um ein Abkommen, das im nächsten Pandemiefall Leben retten soll.

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus hat am Mittwoch in Genf bekanntgegeben, dass die Gespräche über einen zentralen Bestandteil des geplanten internationalen Pandemieabkommens über die ursprüngliche Frist hinaus fortgesetzt werden müssen. Eine Einigung war bis zum heutigen Tag vorgesehen gewesen – doch die tiefen Gräben zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern in einer entscheidenden Grundsatzfrage haben eine Lösung bislang verhindert. Strittig ist dabei vor allem, wie im Fall künftiger Pandemien Informationen über neue Krankheitserreger und Impfstoffe zwischen den Staaten geteilt werden sollen.

Streit um PABS

Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht der sogenannte PABS-Mechanismus (Pathogen Access and Benefit Sharing) – ein Instrument zum Austausch von Daten über neue Erreger und die daraus entwickelten Impfstoffe. Dieser Mechanismus bildet das Herzstück jenes Pandemieabkommens, das die WHO-Mitgliedsstaaten im Grundsatz am 20. Mai 2025 bei der 78. Weltgesundheitsversammlung in Genf mit breiter Mehrheit verabschiedet hatten. Ziel des Mechanismus ist es, den raschen Informationsfluss zwischen Staaten und Pharmaunternehmen sicherzustellen, damit im Ernstfall Gegenmittel schnellstmöglich entwickelt und bereitgestellt werden können.

„Ich bin zuversichtlich, dass die Differenzen durch weitere Verhandlungen überwunden werden können“, erklärte der WHO-Chef.