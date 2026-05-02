90-Millionen-Euro-Bügeleisen: Bizarrer Bürokomplex sorgt für Aufsehen

Novi Sad bekommt ein neues Wahrzeichen – und der Spitzname des Gebäudes verrät schon, wie ungewöhnlich es aussieht.

In Novi Sad, Serbien, entsteht derzeit eines der ambitioniertesten Gewerbeprojekte der Region: der Geschäftskomplex Delta Iron. Das Vorhaben läuft nach Zeitplan, der Gesamtwert wird auf mehr als 90 Millionen Euro beziffert. Auf einer Gesamtfläche von rund 46.000 Quadratmetern sollen knapp 40.000 Quadratmeter als Mietflächen zur Verfügung stehen.

Die ersten beiden Bauphasen, die zusammen mehr als 20.000 Quadratmeter umfassen, sollen bereits zur Jahresmitte abgeschlossen werden. Nach Angaben des Investors wächst das Interesse potenzieller Mieter parallel zum Baufortschritt. Als einer der bereits angekündigten Nutzer gilt das regionale Unternehmen We Share, das auf flexible Bürolösungen spezialisiert ist.

Bügeleisen-Architektur

Seinen markanten Umrissen verdankt der Komplex seinen volkstümlichen Spitznamen: In der Öffentlichkeit hat sich längst die Bezeichnung „Bügeleisen“ eingebürgert. Architektonisch handelt es sich um eine elliptische Anlage mit zentralem Atrium – vier miteinander verbundene Gebäuderiegel, die sich um einen begrünten Innenhof gruppieren. Neben Büroflächen sind Gastronomiebetriebe, Einzelhandel, Fitnessbereiche sowie Räumlichkeiten für Aus- und Weiterbildung geplant.

Grüne Energieversorgung

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Energieversorgung: Mehr als 4.700 Solarpaneele sowie geothermische Systeme sollen bis zu 60 Prozent des Energiebedarfs aus eigener Erzeugung decken. Hinter dem Projekt steht Delta Holding, das Unternehmensimperium von Miroslav Miskovic – einem der vermögendsten Geschäftsmänner des Westbalkans.