Copacabana bebt: Shakira schreibt Geschichte mit Mega-Konzert

Zwei Millionen Menschen, ein Strand, eine Nacht – Shakiras Auftritt in Rio de Janeiro hat Geschichte geschrieben.

Kurz nach 23 Uhr Ortszeit betrat Shakira die Bühne am Strand von Rio de Janeiro – mehr als eine Stunde später als geplant. Doch das Warten hatte dem Jubel keinen Abbruch getan. Während Drohnen über dem Atlantik ihre Bahnen zogen und in leuchtenden Lettern „Ich liebe dich, Brasilien“ in den Nachthimmel schrieben, brach ein Orkan aus Begeisterung los.

Kaum stand die Kolumbianerin im Scheinwerferlicht, ergriff sie das Mikrofon und wandte sich direkt an ihr Publikum: „Ich kam hierher, als ich 18 war und davon träumte, für euch zu singen. Und jetzt schaut euch das an. Das Leben ist magisch.“

Drei Jahrzehnte Karriere

Was folgte, war ein Konzert der Superlative. Shakira führte ihr Publikum durch drei Jahrzehnte Karriere – von frühen Klassikern wie „Ojos Así“, „Whenever Wherever“ und „La Tortura“ über den Welthit „Hips Don’t Lie“ bis hin zu aktuellen Tracks ihres Albums „Las Mujeres Ya No Lloran“. Jeder Song ein Moment für sich, die Menge ein einziger brodelnder Resonanzkörper.

Zwischen den Nummern suchte Shakira immer wieder den Kontakt zum Publikum – und nutzte die Bühne nicht nur als musikalische, sondern auch als gesellschaftliche Plattform. In einer emotionalen Rede auf Portugiesisch sprach sie über Rückschläge als Quelle von Stärke und Reife.

Den Gedanken, der das gesamte Konzert wie ein roter Faden durchzog, fasste sie in einem einzigen Satz zusammen: „Frauen sind allein verletzlicher, aber gemeinsam sind wir unbesiegbar.“

Rios Urteil

Rio de Janeiros Bürgermeister Eduardo Cavaliere bezifferte die Menschenmenge auf X mit zwei Millionen Besucherinnen und Besuchern. Sein Fazit fiel knapp, aber unmissverständlich aus: „Die Wölfin ist in die Geschichte Rios eingegangen.“