Blutige Schlägerei entlarvt Kokain-Ring – Drogen im Wert von 645.000 Euro

Blutige Schlägerei, Drogenschulden und 645.000 Euro Straßenwert: Im Bezirk Baden flog ein mutmaßliches Kokain-Netzwerk auf.

Seit Jänner lief gegen eine mutmaßliche serbische Tätergruppe aus dem Bezirk Baden eine Ermittlung der Polizei. Im Zentrum des Verdachts stand ein großangelegtes Suchtgiftschmuggelnetzwerk: Kokain soll in erheblichen Mengen nach Österreich gebracht, im Bezirk Baden zwischengelagert und von dort aus in weitere EU-Staaten weitertransportiert worden sein.

Den entscheidenden Wendepunkt brachte der Morgen des 20. April, als es in einer Wohnung in Enzesfeld-Lindabrunn zu einer massiven körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 38-jährigen Serben und einem 40-jährigen Österreicher kam. Der 38-Jährige verließ die Wohnung schwer verletzt und blutend – ein Zeuge wurde auf ihn aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den 40-Jährigen noch vor Ort fest, der 38-Jährige wurde im Rahmen der Fahndung angehalten und anschließend ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt eingeliefert.

Drogenschulden als Auslöser

Die Ermittlungen förderten weitere Hintergründe zutage: Bereits im Dezember 2025 soll der 38-Jährige wegen ausstehender Geldschulden aus Drogengeschäften Opfer eines schweren Angriffs geworden sein. Da er die Schulden offenbar nicht begleichen konnte, eskalierte die Situation im April erneut.

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 38-Jährige geständig: Von Sommer 2024 bis April 2026 soll er im Auftrag des 40-Jährigen rund 15 Kilogramm Kokain an Abnehmer in Österreich verkauft haben. Weitere acht bis neun Kilogramm sollen in die Nachbarländer Deutschland, Tschechien, Slowenien und Ungarn geliefert worden sein.

Sichergestelltes Suchtgift

Im Zuge mehrerer Hausdurchsuchungen sowie Fahrzeugkontrollen stellten die Ermittler mithilfe des Diensthundes „Ornella vom Grenzturm“ insgesamt sieben Kilogramm Kokain und acht Kilogramm Cannabisharz sicher. Der geschätzte Straßenverkaufswert des sichergestellten Suchtgifts beläuft sich auf rund 645.000 Euro.

Der 40-Jährige verweigerte jede Aussage. Beide Beschuldigten wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Wien-Josefstadt überstellt.