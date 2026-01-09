Princess of Pop – Kehrt sie zurück auf die große Bühne?

Ein altes Klavier, ein überraschender Post und eine klare Ansage: Britney Spears deutet ihre musikalische Rückkehr an – allerdings mit geografischen Grenzen.

Britney Spears hat ihre Anhängerschaft auf Instagram mit einer unerwarteten Mitteilung überrascht. Zu einem Foto eines alten Klaviers verkündete die Sängerin: „Dieses Jahr sende ich dieses Klavier zu meinem Sohn.“ Diese Botschaft lässt aufhorchen, deutet sie doch auf eine mögliche Rückkehr ins Musikgeschäft hin, nachdem sich der Popstar in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Branche zurückgezogen hatte.

Die Aussicht auf neue musikalische Darbietungen scheint konkret zu werden – allerdings mit geografischen Einschränkungen. „Ich werde aus extrem sensiblen Gründen nie wieder in den USA auftreten“, erklärte Spears in ihrem Beitrag. „Aber ich hoffe auf einem Hocker, mit einer roten Rose im Haar, zu sitzen […] und mit meinem Sohn aufzutreten… in Großbritannien und Australien sehr bald“.

Familiäre Bande

In jüngster Vergangenheit verbrachte die Künstlerin vermehrt Zeit mit ihrem 19-jährigen Sohn Jayden Federline. Berichten zufolge feierten die beiden sogar gemeinsam das Weihnachtsfest, während Jaydens älterer Bruder Sean Preston (20) nicht anwesend war. Beide Söhne entstammen der früheren Ehe mit Kevin Federline, der mittlerweile 47 Jahre alt ist.

Musikalisches Talent

Jaydens musikalisches Talent hat seine Mutter wiederholt beeindruckt. Seine Klavierfähigkeiten, die Spears stolz in Videosequenzen auf Instagram präsentierte, haben es ihr besonders angetan. „Er ist ein großer Star und ich bin so demütig, in seiner Gegenwart zu sein!!!“, schwärmte sie über ihren Sohn.

Mit dieser Ankündigung überrascht Spears nicht nur ihre Fangemeinde, sondern betont zugleich die enge Verbindung zu ihrem Sohn und die Perspektive einer gemeinsamen musikalischen Zusammenarbeit.