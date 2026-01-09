KOSMO KOSMO
Polizeieinsatz

„Werde Menschen töten“: Drogenabhängiger löst Cobra-Einsatz aus

Foto: epa/CHRISTIAN BRUNA
1 Min. Lesezeit

Drohvideo mit Schusswaffe löst Großeinsatz aus: Ein 35-Jähriger kündigte Tötungsabsichten an und zwang die Cobra zum schnellen Zugriff im Innviertel.

Die Spezialeinheit Cobra konnte im Innviertel einen befürchteten Amoklauf vereiteln. Ein 35-jähriger Mann hatte eine Videoaufnahme an seine Eltern geschickt, in der er mit einer Langwaffe hantierte und ankündigte, Menschen töten zu wollen. Aufgrund der erkennbaren Schusswaffe wurde das Einsatzkommando Cobra hinzugezogen.

Die Festnahme des Mannes verlief problemlos, da er sich widerstandslos ergab. Den Angaben der Eltern zufolge leidet ihr Sohn unter Drogenabhängigkeit.

⇢ Mit Waffe und Fußtritt: Frau greift Beamtin nach Böller-Kontrolle an

Eltern alarmierten Behörden

Der Vorfall ereignete sich in Schalchen im Bezirk Braunau, wo der 35-Jährige die bedrohliche Videobotschaft an seine Eltern übermittelte.

Diese alarmierten umgehend die Behörden.

