Höchste Wetter-Warnstufe: Diese Regionen sind betroffen!

Eisige Gefahr legt sich über Österreich: Tief „Gunda“ bringt gefrierenden Regen und massive Glatteisgefahr. In Oberösterreich gilt bereits die höchste Unwetter-Warnstufe.

Die Warmfront des Atlantiktiefs „Gunda“ zieht am Montag von Westen her über Österreich und erreicht bis Dienstagvormittag das gesamte Bundesgebiet. Vor allem in den nördlichen und östlichen Landesteilen droht eine massive Glatteislage! Anschließend sorgen mildere Luftmassen vorübergehend für eine Wetterberuhigung. In der Nacht auf Donnerstag macht sich nördlich der Alpen dann eine schwache Kaltfront bemerkbar.

Zu Wochenbeginn zeigt sich im Südosten anfänglich noch die Sonne, während im übrigen Land bereits dichte Bewölkung vorherrscht. Im Westen setzt Schneefall ein, der sich entlang der Alpennordseite ausbreitet und ab den Mittagsstunden in Regen übergeht. Nördlich der Alpen besteht auf den gefrorenen Böden erhöhte Glättegefahr! Im Laufe des Abends und der Nacht verlagert sich der Niederschlagsschwerpunkt in den Osten Österreichs, wo mit anhaltendem gefrierendem Regen zu rechnen ist! Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen minus fünf und null Grad.

Die Österreichische Unwetterzentrale hat für den Montag in mehreren Bundesländern erhöhte Wetter-Warnstufen ausgegeben – für Oberösterreich gilt sogar die höchste Warnstufe VIOLETT! Auch die Steiermark, Salzburg und Niederösterreich (Warnstufe ROT) sowie Tirol, Vorarlberg und das Burgenland (Warnstufe ORANGE) sind von Warnungen betroffen, während für Wien und Kärnten Vorwarnungen bestehen.

Gefährliches Glatteis

Am Dienstag herrscht vom Donauraum bis ins östliche Flachland zunächst große Glatteisgefahr durch anhaltenden gefrierenden Regen, regional droht im Osten auch Eisbruchgefahr. Im Tagesverlauf lassen die Niederschläge von Westen her allmählich nach, wobei es vom Weinviertel bis ins Nordburgenland bei frostigen Temperaturen teilweise bis zum Abend regnet. Im westlichen und südlichen Österreich bleibt es hingegen bei einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken überwiegend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen steigen auf minus eins bis plus drei Grad, wobei es besonders im Osten und im Waldviertel frostig bleibt.

Mildere Aussichten

Der Mittwoch bringt im Bergland zumindest zeitweise sonnige Abschnitte, während abseits der Alpen hochnebelartige Bewölkung dominiert. Vereinzelt fällt daraus etwas Schneegriesel oder gefrierender Nieselregen, größtenteils bleibt es jedoch niederschlagsfrei. Im Bergland weht leichter Südföhn, im Donauraum mäßiger Ost- bis Südostwind. Die Höchstwerte liegen zwischen minus drei Grad unter dem Hochnebel im Nordosten und plus fünf Grad in den Föhnregionen.

Der Donnerstag präsentiert sich überwiegend bewölkt mit zeitweiligen leichten Regenfällen. Die Sonne zeigt sich am ehesten in den Voralpen gelegentlich.

In den frühen Morgenstunden besteht stellenweise noch Glatteisgefahr, tagsüber wird es mit null bis plus sechs Grad etwas milder.