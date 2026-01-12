Modernisierungs-Welle – ÖBB pumpt Millionen in NÖ-Schienennetz

Mit Millionen-Investitionen in Niederösterreich bereiten die ÖBB das Schienennetz auf kommende Jahrzehnte vor. Bahnhöfe und Pendlerstrecken stehen im Fokus der Offensive.

Die ÖBB rüsten sich für die Zukunft und nehmen dafür Niederösterreich ins Visier. Für 2026 plant das Unternehmen weitreichende Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Bundesland. Der Chef der ÖBB-Holding, Andreas Matthä, unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Initiative: Eine leistungsstarke Bahninfrastruktur sei unerlässlich, um den kommenden Herausforderungen im Mobilitätssektor gewachsen zu sein.

Insgesamt werden ca. 839 Millionen Euro allein 2026 investiert – verteilt auf Streckenmodernisierung, Bahnhofsaufwertungen und Netz-Erhaltungsarbeiten im Rahmen des ÖBB-Rahmenplans 2025-2030.

Umfassende Modernisierung

Das Vorhaben umfasst ein breites Spektrum an Maßnahmen. Im Fokus stehen Reinvestitionen und Attraktivitätssteigerungen im gesamten Schienennetz. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Modernisierung von Bahnhöfen sowie der Aufwertung des Nahverkehrsangebots für die täglichen Pendlerströme.

Strategische Ausrichtung

Diese Investitionen sind Teil einer übergeordneten Strategie zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und zur Stärkung sowohl des internationalen Personenverkehrs als auch des grenzüberschreitenden Gütertransports. Mit diesem zukunftsorientierten Ansatz positionieren sich die ÖBB als vorausschauender Mobilitätsdienstleister, der aktiv an der Gestaltung eines effizienteren Verkehrssystems arbeitet.