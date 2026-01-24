Ex-Schüler (18) brach zehnmal in alte Schule ein

Mit einem gestohlenen Schlüssel kehrte er an seine alte Schule zurück – nicht zum Lernen, sondern zum Stehlen. Die Einbruchsserie eines 18-Jährigen hat nun ein Ende.

Die Kriminalpolizei in Ried im Innkreis hat eine Serie von Einbrüchen und Sachbeschädigungen aufgeklärt, die zwischen August 2025 und Jänner 2026 verübt wurden. Im Zentrum der Ermittlungen steht ein 18-Jähriger aus der Region, der gemeinsam mit vier Komplizen im Alter von 17 bis 20 Jahren für zahlreiche Straftaten verantwortlich gemacht wird. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag.

Nach Angaben der Ermittler drang der Hauptverdächtige insgesamt zehnmal in eine Bildungseinrichtung ein, die er früher selbst besucht hatte. Für die Einbrüche nutzte er einen Schlüssel, den er während seiner Schulzeit unerlaubt in seinen Besitz gebracht hatte. Bei seinen Beutezügen entwendete er verschiedenes Werkzeug, einen Rasenmähertraktor und Bargeld aus einem Tresor. Zusätzlich richtete er mutwillige Zerstörungen am Inventar der Einrichtung an.

Diebstahl am Arbeitsplatz

Die kriminellen Aktivitäten des jungen Mannes erstreckten sich auch auf seinen früheren Arbeitsplatz. Dort brach er zwischen Ende Oktober und Mitte November 2025 zweimal ein und stahl insgesamt 36 Aluminium-Kompletträder, vier Alufelgen sowie acht Reifen.

Weitere Sachbeschädigungen

In drei Gemeinden des Bezirks Ried im Innkreis verursachte der 18-Jährige weiteren Schaden, indem er mit einem nicht zugelassenen Pkw mehr als 110 Schneestecken mutwillig umfuhr. Um Spuren zu verwischen, ließ er das Tatfahrzeug bei einem Schrotthändler verschrotten, bevor die Polizei es identifizieren konnte. Zudem wird ihm vorgeworfen, in der Silvesternacht zum Jahresbeginn 2026 sechs Abfalleimer mit illegalen Feuerwerkskörpern gesprengt zu haben.

Gegen den 18-Jährigen und seine Mittäter wurden mehrere Strafanzeigen erstattet.