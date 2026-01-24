KOSMO KOSMO
Unfassbar

Besoffen mit Baby: Mutter rast mit 2,2 Promille über Autobahn

FOTO: iStock/choi dongsu
1 Min. Lesezeit

Mit 2,2 Promille und einem einjährigen Kind im Auto wurde eine Pongauerin auf der Westautobahn gestoppt. Ihre unsichere Fahrweise erklärte sie zunächst mit Müdigkeit.

Eine Autofahrerin aus dem Pongau wurde am Samstag mittags auf der Westautobahn in Wals-Siezenheim (Salzburg) von Polizeibeamten angehalten, nachdem sie durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen war. Die 37-Jährige, die mit ihrem einjährigen Kind unterwegs war, schob ihre auffällige Fahrweise auf Müdigkeit nach einer Fahrt aus Oberösterreich. Der anschließende Alkoholtest offenbarte jedoch einen Wert von 2,2 Promille.

⇢ Alko‑Crash‑Drama: Mutter & Tochter streiten vor Gericht, wer fuhr wirklich?

Führerschein entzogen

Die Beamten zogen umgehend den Führerschein der Frau ein und untersagten ihr die Weiterfahrt. Für den sicheren Transport der Mutter und ihres Kleinkindes sorgten herbeigerufene Angehörige, die beide nach Hause brachten. Die betrunkene Lenkerin muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Zudem wird die Kinder- und Jugendhilfe über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

KOSMO-Redaktion
