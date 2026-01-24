Obduktion enthüllt grausame Wahrheit: Autofahrer ließ Opfer einfach sterben

Ein nächtlicher Fund in Leopoldsdorf enthüllt ein tragisches Schicksal: Ein 25-Jähriger starb nach einem Verkehrsunfall, während der Verursacher flüchtete.

In Leopoldsdorf bei Wien wurde ein lebloser Körper entdeckt, der sich als Opfer eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht herausstellte. Ein 25-jähriger Österreicher lag in den frühen Morgenstunden auf der Straße nahe einer Tankstelle. Ein Zeitungszusteller entdeckte den Mann gegen 4 Uhr früh und verständigte sofort die Rettungskräfte. Für den jungen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät – er wies Verletzungen im Kopf- und Nackenbereich auf.

Die Todesumstände waren zunächst unklar. Die Polizei schloss ein Fremdverschulden nicht aus und startete umfangreiche Untersuchungen. Die noch am selben Tag durchgeführte gerichtsmedizinische Obduktion brachte Klarheit: Der 25-Jährige wurde von einem Auto erfasst.

Tödliche Fahrerflucht

Der Fahrzeuglenker beging Fahrerflucht und ließ den schwer verletzten Mann am Straßenrand zurück. Die Ermittlungsbehörden gehen nun von einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht aus. Anzeichen für ein Gewaltdelikt wurden bei der Obduktion nicht gefunden. Sowohl der genaue Unfallhergang als auch der Zeitpunkt des Zusammenstoßes werden noch untersucht.

⇢ Chaos auf der Straße: Mercedes verursacht Unfall und fährt davon



Zeugenaufruf

Die Exekutive sucht jetzt nach dem unbekannten Autofahrer, der den jungen Mann angefahren haben soll und danach flüchtete. Die Ermittler wenden sich mit einem dringenden Aufruf an die Öffentlichkeit: Wer in der Nacht zum Samstag im Raum Leopoldsdorf etwas Verdächtiges beobachtet hat oder ein beschädigtes Fahrzeug gesehen hat, wird gebeten, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.