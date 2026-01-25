Tödliche Pisten-Kollision: Jugendlicher flüchtet mit Mutter vom Unfallort

Nach einem tödlichen Zusammenstoß auf der Schmittenhöhe flüchtete ein jugendlicher Skifahrer vom Unfallort. Ein 49-jähriger Pinzgauer starb noch an der Piste.

Ein 49-jähriger Einheimischer aus dem Pinzgau verlor am Samstagnachmittag nach einer Kollision mit einem jugendlichen Skifahrer im Skigebiet Schmittenhöhe in Zell am See sein Leben. Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr auf der Hirschkogelpiste in 1.444 Meter Höhe. Vom jugendlichen Unfallbeteiligten fehlt jede Spur – er entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

An der Unfallstelle sichergestellte Leih-Skistöcke der Marke Komperdell mit einer Länge von 120 cm werden dem Flüchtigen zugeordnet. Der Gesuchte trug zum Unfallzeitpunkt einen schwarzen Skianzug und einen dunkelblauen Helm.

Tödlicher Ausgang

Trotz sofortiger notärztlicher Versorgung verstarb der Pinzgauer noch an der Unglücksstelle, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Abend bekannt gab. Augenzeugen berichteten, dass der flüchtige Skifahrer an der Innenseite des rechten Oberschenkels verletzt wurde. Eine blonde Frau, vermutlich seine Mutter, brachte ihn vom Unfallort weg.

Sie selbst trug ebenfalls einen schwarzen Skianzug. Der Gesuchte soll etwa 15 bis 16 Jahre alt, zwischen 170 und 175 cm groß sein und brünette Haare haben. Er sprach Englisch und fuhr auf weißen Alpinski, die wahrscheinlich ebenfalls von der Firma Bründl Sports ausgeliehen waren.

Ermittlungen laufen

Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat eine Obduktion des Verstorbenen angeordnet und einen Alpinsachverständigen mit der Ermittlung der Unfallursache beauftragt. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Zell am See unter der Telefonnummer +43 (0)59133 5170 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.