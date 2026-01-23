Nacht der Zerstörung: Teenager demolieren 50 Autos

Mit einem Nothammer bewaffnet zogen drei Teenager durch eine Wiener Parkgarage. Ihre nächtliche Zerstörungswut hinterließ mehr als 50 demolierte Fahrzeuge.

In einer einzigen Nacht haben drei Jugendliche in Wien-Neubau eine beispiellose Einbruchsserie verübt. Die Teenager drangen gegen 2 Uhr nachts in eine Parkgarage ein und beschädigten mehr als 50 abgestellte Fahrzeuge. Mit einem Nothammer zertrümmerten sie systematisch die Scheiben der geparkten Autos, durchsuchten anschließend die Innenräume und entwendeten Bargeld sowie diverse Wertgegenstände.

Versteckte Beute

Die gestohlenen Objekte versteckten die Minderjährigen in ihren Zimmern, was letztlich zu ihrer Überführung führte. Ein aufmerksamer Erzieher entdeckte das Diebesgut und verständigte umgehend die Behörden. „Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um bereits amtsbekannte Jugendliche“, erklärte Polizeisprecher Markus Dittrich.

Rechtliche Konsequenzen

Die Ermittlungen führten zur Festnahme eines 16-Jährigen und eines 15-Jährigen, die inzwischen in eine Justizanstalt überstellt wurden.

Ein weiterer 15-jähriger Beteiligter wurde auf freiem Fuß angezeigt.