Teenie-Bande verraten: 15-Jähriger packt bei Polizei komplett aus

Drei Jugendliche auf Diebestour: In Kalsdorf bei Graz klärten Ermittler eine Serie von 18 Straftaten auf. Die Beute landete direkt in sozialen Medien zum Verkauf.

Die Polizeiinspektion Kalsdorf bei Graz hat eine Serie von Diebstählen aufgeklärt, die zwischen Anfang November und Ende Dezember 2025 verübt wurden. Drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren stehen unter Verdacht, für insgesamt 18 Straftaten verantwortlich zu sein. Zu den entwendeten Gegenständen zählten mehrere E-Scooter sowie ein Kinder-Motocross.

Unterschiedliche Geständnisse

Während der Ermittlungen zeigte sich ein unterschiedliches Aussageverhalten der Verdächtigen. Der 15-Jährige legte ein umfassendes Geständnis ab. Sein 16-jähriger Komplize räumte die Taten nur teilweise ein, während die 14-jährige Verdächtige jegliche Aussage verweigerte. Die gestohlenen Fortbewegungsmittel boten die Jugendlichen auf einer bei Gleichaltrigen populären Social-Media-Plattform zum Kauf an. Einige der E-Scooter wurden bereits an bisher nicht identifizierte Personen im Raum Graz veräußert.

⇢ Social-Media-Hammer in London – Unter-16-Jährige sollen offline bleiben



Die Staatsanwaltschaft Graz wird nun mit mehreren Anzeigen gegen die Jugendlichen befasst, darunter wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls und des Diebstahls.

⇢ Kopfhörer-Dieb rastet aus – Detektive entdecken Messer



Die Ermittlungsbehörden arbeiten weiterhin daran, die Käufer der gestohlenen Waren ausfindig zu machen.