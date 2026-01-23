Große Änderung bei Netflix: Neues Feature sorgt für Aufsehen

Die Fernsehbildschirme laufen, doch die Aufmerksamkeit der Zuschauer richtet sich zunehmend auf ihre Smartphones. Der Trend geht weg von abendfüllenden Filmen oder Serienepisoden hin zum schnellen Durchscrollen kurzer Videoclips auf Plattformen wie TikTok oder Instagram. Das klassische Breitbildformat verliert gegen das Hochformat – während der Fernseher oft nur noch als akustische Kulisse dient. Dieser fundamentale Wandel im Medienkonsum hat nun auch den Streaming-Marktführer Netflix auf den Plan gerufen.

Die Neuausrichtung des Streaming-Dienstes folgt nicht nur den sich verändernden Sehpräferenzen, sondern verfolgt auch klare kommerzielle Absichten. Netflix verzeichnet nach wie vor ein beeindruckendes Wachstum: Ende 2025 konnte das Unternehmen erstmals über 325 Millionen zahlende Kunden verbuchen. Parallel dazu erreichte der Jahresumsatz mit 45,2 Milliarden Dollar einen historischen Höchststand – eine Erfolgsgeschichte, die der Konzern durch innovative Formate weiter fortschreiben möchte.

Netflix-App im Wandel

Laut einem Bericht von „futurezone.at“ plant der Streaming-Anbieter eine grundlegende Umgestaltung seines Angebots. Bei der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen gab das Unternehmen bekannt, noch in diesem Jahr eine überarbeitete App-Version zu veröffentlichen. Im Zentrum der Neuerungen stehen kurze, vertikal ausgerichtete Videos, die stark an die Feeds bekannter sozialer Netzwerke erinnern. Die Strategie dahinter: Nutzer sollen nicht mehr lange nach Inhalten suchen müssen, sondern durch kurze Ausschnitte direkt zum Anschauen animiert werden.

Bereits im Frühjahr 2025 unternahm Netflix erste Schritte in diese Richtung. Damals wurde intern ein separater Bereich für Kurzvideos mit Ausschnitten aus dem Film- und Serienangebot getestet. Obwohl das Feature bei einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert wurde, blieb es für die breite Öffentlichkeit zunächst unzugänglich.

Doch dabei soll es nicht bleiben. Netflix-Chef Greg Peters stellte weitere Neuentwicklungen in Aussicht.

Neue Inhaltsformate

Der Streaming-Dienst will künftig vermehrt Video-Podcasts produzieren und prominente Persönlichkeiten vor die Kamera bringen, wie „futurezone“ berichtet. Projekte mit dem Komiker Pete Davidson und der Sportlegende Michael Irvin befinden sich bereits in der Entwicklungsphase. Darüber hinaus plant Netflix Partnerschaften mit anderen Streaming- und Audio-Plattformen wie Spotify.