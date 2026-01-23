Tiktok-Deal: Trump feiert „Rettung“ – China behält Milliarden-Anteil

Nach monatelangem Tauziehen hat Tiktok in den USA eine neue Struktur bekommen. Der chinesische Mutterkonzern bleibt beteiligt, während Trump den Deal als persönlichen Erfolg feiert.

Das US-Geschäft von Tiktok hat nach monatelanger Ungewissheit eine neue Struktur erhalten. Die beliebte Video-Plattform wurde offiziell in ein neues Gemeinschaftsunternehmen namens Tiktok USDS überführt. Der chinesische Mutterkonzern Bytedance bleibt mit einem Anteil von knapp 20 Prozent beteiligt. Für Nutzer außerhalb der USA, darunter auch in Deutschland, ändert sich durch diese Umstrukturierung nichts.

Die Zukunft der App stand in den USA lange auf der Kippe, da Bytedance seinen Hauptsitz in Peking hat. Befürchtungen wurden laut, chinesische Behörden könnten Zugriff auf amerikanische Nutzerdaten erlangen oder die öffentliche Meinung in den USA beeinflussen. Sowohl Tiktok als auch Bytedance wiesen diese Vorwürfe stets zurück.

Dennoch verabschiedeten sowohl Demokraten als auch Republikaner unter der Biden-Administration ein Gesetz, das einen Eigentümerwechsel erzwingen sollte.

Mit der nun vollzogenen Umstrukturierung scheint der Fortbestand von Tiktok in den USA gesichert. Ein vor etwa einem Jahr in Kraft getretenes Gesetz hatte vorgeschrieben, dass Bytedance zumindest die Kontrolle über das US-Geschäft abgeben muss, damit die Plattform weiterhin in den USA operieren darf. Präsident Donald Trump zeigte sich in seiner zweiten Amtszeit entschlossen, Tiktok im Land zu halten, und umging das Gesetz durch wiederholte Fristverlängerungen für die Transaktion.

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit im Jänner setzte Trump die Umsetzung des Gesetzes aus und verlängerte seither die Gnadenfrist mehrfach. Er nutzte die App als strategisches Element in den Handelsverhandlungen mit China.

Trumps Kehrtwende

Während seiner ersten Präsidentschaft hatte Trump noch selbst mit einem Verbot gedroht, um einen Verkauf von Tiktok zu erzwingen, scheiterte jedoch vor amerikanischen Gerichten. Im Präsidentschaftswahlkampf 2024 änderte er seine Haltung und setzte sich für den Erhalt der Plattform ein, da sie ihm seiner Ansicht nach geholfen hatte, jüngere Wähler zu erreichen.

„Ich bin so froh, dass ich zur Rettung von Tiktok beitragen konnte!“, verkündete Trump am späten Donnerstagabend (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social. Er hoffe, lange in der Erinnerung der Tiktok-Nutzer zu bleiben, die die App schätzen. Zudem dankte Trump dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping für die Zusammenarbeit und die letztendliche Zustimmung zum Deal – eine Geste, die er ausdrücklich wertschätze.

Kritiker des von Trump durchgesetzten Arrangements in den USA warnen, die neue Struktur reiche nicht aus, um Risiken für die nationale Sicherheit zu beseitigen. Die „Financial Times“ berichtete zudem, dass Bytedance weiterhin die Kontrolle über das Onlinehandels- und Werbegeschäft von Tiktok in den USA behalten werde. Ein ehemaliger Investor des bisherigen Eigentümers erklärte gegenüber der Zeitung, der Deal sichere Tiktok zwar den US-Markt, belasse jedoch den Großteil der wirtschaftlichen Vorteile bei Bytedance.

Neue Investoren

Bei den Investoren des neuen US-Geschäfts gibt es keine Überraschungen. Wie bereits bekannt wurde, halten der Software-Konzern Oracle sowie die Finanzunternehmen Silver Lake aus den USA und MGX aus Abu-Dhabi jeweils 15 Prozent. Zu den weiteren Investoren zählen der Computer-Unternehmer Michael Dell und der französische Geschäftsmann Xavier Niel.

Die Leitung des neuen Gemeinschaftsunternehmens übernimmt Adam Presser, der bereits zuvor bei Tiktok tätig war. Tiktok-Chef Shou Chew erhält einen der sieben Sitze im Verwaltungsrat. Entgegen früherer Andeutungen Trumps ist Medienunternehmer Rupert Murdoch nicht beteiligt.

Die Nutzerdaten der amerikanischen Tiktok-Anwender sollen wie geplant in Rechenzentren von Oracle gespeichert werden. Die Demokraten äußerten in den vergangenen Monaten Bedenken bezüglich des geplanten Tiktok-Deals und warnten, Trump wolle die Kontrolle über Medieninhalte „seinen Milliardärs-Kumpeln“ überlassen.

Oracle wird von Larry Ellison kontrolliert, einem milliardenschweren Unterstützer Trumps. Seine Familie erwarb vor einigen Monaten den Hollywood-Konzern Paramount. Beim dazugehörigen Sender CBS folgte rasch ein Umbau der Nachrichtenredaktion und teilweise eine wohlwollendere Berichterstattung über das Trump-Lager.

Paramount versucht derzeit auch, den Konkurrenten Warner Bros. Discovery zu übernehmen, zu dem unter anderem der Trump-kritische Nachrichtensender CNN gehört. Warner Bros. Discovery bevorzugt bislang jedoch das konkurrierende Angebot des Streaming-Giganten Netflix für sein Studio- und Streaming-Geschäft.

In den vergangenen Jahren wurde intensiv über den Algorithmus von Tiktok diskutiert – jene Software, die bestimmt, welche Videos den Nutzern als Nächstes angezeigt werden. In den USA bestand die Sorge, China könnte diese Software manipulieren.

Nach bisherigen Angaben der US-Regierung erhielt das neue Gemeinschaftsunternehmen eine Kopie der Algorithmus-Software von Tiktok. Diese werde nun untersucht und mit Daten von US-Nutzern neu trainiert. Einige Kritiker von Trumps Tiktok-Deal warnten, dass dies nicht ausreichend Sicherheit biete. Das US-Gesetz schreibt vor, dass weder die chinesische Regierung noch Bytedance Kontrolle über den Algorithmus haben dürfen.

Die Speicherung der Daten unter Aufsicht von Oracle in den USA sowie die Überwachung der Software durch den US-Konzern gehörten bereits vor Jahren zu einem Plan, mit dem Bytedance die Bedenken in Amerika ausräumen wollte.