Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Jugendschutz

Social-Media-Hammer in London – Unter-16-Jährige sollen offline bleiben

(istockphoto: Social Media)
1 Min. Lesezeit

Großbritannien macht Ernst im Kampf gegen Social Media: Das Oberhaus stimmt für ein Nutzungsverbot unter 16 Jahren und setzt Premier Starmer unter Handlungsdruck.

Das britische Oberhaus hat mit deutlicher Mehrheit für ein Social-Media-Verbot für Minderjährige unter 16 Jahren votiert. Die von dem konservativen Parlamentarier John Nash eingebrachte Gesetzesänderung passierte die Kammer mit 261 zu 150 Stimmen. Durch diese Entscheidung gerät Premierminister Keir Starmer zunehmend unter Zugzwang, entsprechende Regelungen auf den Weg zu bringen.

⇢ Social-Media-Verbot für Minderjährige? Nächstes Land plant radikalen Schritt

Internationaler Trend

Großbritannien könnte damit dem Beispiel Australiens folgen, wo seit Dezember bereits ein vergleichbares Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren in Kraft ist.

KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
