Natürliche Herzschützer: Diese Lebensmittel senken Ihr Sterberisiko drastisch

Natürliche Kraftpakete für ein gesundes Herz: Äpfel, Beeren und Nüsse enthalten Substanzen, die das Risiko für Herzerkrankungen deutlich senken können.

Polyphenolreiche Lebensmittel können das Herz-Kreislauf-System nachhaltig schützen. Zu dieser Erkenntnis kommt eine aktuelle Studie des King’s College London. Die Forschenden stellten fest, dass Substanzen, die in Äpfeln, Beeren, grünem Blattgemüse, Hülsenfrüchten, Knoblauch, Nüssen, Zitrusfrüchten und Zwiebeln vorkommen, positive Auswirkungen auf Herz, Gehirn und Darm haben. Besonders bemerkenswert: Die sekundären Pflanzenstoffe können das Sterberisiko durch Herzgefäßerkrankungen signifikant verringern.

Die Wirkungsmechanismen der Polyphenole sind vielfältig. Sie verhindern die Verklumpung von Blutplättchen, dämpfen Entzündungsprozesse, optimieren das Blutfettprofil und senken den Blutdruck. Zudem verbessern sie die Elastizität der Blutgefäße, wodurch das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall abnimmt.

Umfassende Studienergebnisse

Für ihre Untersuchung werteten die Wissenschaftler Daten von 1.555 Zwillingspaaren aus. Die Teilnehmenden beantworteten Fragen zum Verzehr von 130 Lebensmitteln, wobei 20 polyphenolreiche Nahrungsmittel besonders genau erfasst wurden. Bei 200 Probanden analysierten die Forschenden zusätzlich Harnproben auf Polyphenol-Stoffwechselprodukte.

Professorin Ana Rodriguez-Mateos vom King’s College London fasst zusammen: „Eine langfristig polyphenolreiche Ernährung kann das altersbedingte Ansteigen des Risikos für Herzgefäßerkrankungen erheblich verlangsamen.“

Obwohl das Risiko für Herzerkrankungen mit zunehmendem Alter naturgemäß steigt, fiel dieser Anstieg bei Personen mit höherer Polyphenolaufnahme deutlich geringer aus. Yong Li, Erstautor der im Journal BMC Medicine veröffentlichten Studie, betont: „Selbst kleine, aber dauerhafte Ernährungsumstellungen hin zu polyphenolreichen Lebensmitteln können das Herz schützen.“

Weitere Forschungen

Tilman Kühn von der Hochschule Fulda bewertet die Studie positiv, weist jedoch auf offene Fragen hin. Unklar bleibt, ob andere Inhaltsstoffe polyphenolreicher Lebensmittel oder der generell gesundheitsbewusstere Lebensstil der Studienteilnehmer für die beobachteten Effekte verantwortlich sein könnten. Allerdings sprechen Laborexperimente für einen selbständigen Effekt der Polyphenole.

Weitere Forschungsarbeiten zeigen, dass auch Theobromin – ein sekundärer Pflanzenstoff im Kakao – entzündungshemmend wirkt und die Herzgefäße schützt. Wissenschaftler bringen diesen Stoff zudem mit Anti-Aging-Eigenschaften sowie positiven Effekten auf Gehirn und Stoffwechsel in Verbindung.

Eine japanische Studie deutet darauf hin, dass Inhaltsstoffe der Kakaobohne die kognitive Leistungsfähigkeit kurzfristig steigern können. Der regelmäßige Verzehr dunkler Schokolade könnte das Diabetes-Risiko um etwa 20 Prozent reduzieren.

Auch Kühns Forschungsarbeiten an der Medizinischen Universität Wien und der Universität Wien bestätigen die positiven Auswirkungen von Polyphenolen auf Blutgefäße und kognitive Fähigkeiten.