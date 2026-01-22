Vom Kreml zum Weißen Haus: Europas neue Energie-Abhängigkeit

Die Energiepolitik der USA hat sich zu einem geopolitischen Machtinstrument entwickelt, das bemerkenswerte Parallelen zur früheren russischen Strategie aufweist. Was einst als Wladimir Putins bevorzugtes Druckmittel galt – der strategische Einsatz von Gaslieferungen zur Beeinflussung der Ukraine und europäischer Staaten – scheint nun Teil des außenpolitischen Arsenals Washingtons geworden zu sein.

Die Verschiebung der Marktanteile spricht eine deutliche Sprache: Während Europa 2019 noch knapp zwei Drittel seines Gasbedarfs aus Russland deckte und amerikanisches Gas mit nur vier Prozent eine Randerscheinung blieb, hat sich dieses Verhältnis fundamental gewandelt. Mittlerweile stammen 39 Prozent der europäischen Gasimporte aus den Vereinigten Staaten. Diese Entwicklung resultiert nicht allein aus der geopolitischen Isolation Moskaus nach dem Einmarsch in die Ukraine, sondern auch aus der gezielten Expansionsstrategie der USA, die besonders unter der Trump-Administration an Dynamik gewann.

Donald Trump hat die energiepolitischen Spielregeln Putins adaptiert und Öl sowie Gas als strategische Hebel identifiziert. Die im November veröffentlichte Nationale Sicherheitsstrategie der USA formuliert unmissverständlich das Ziel einer „globalen Energiedominanz“, die Washington befähigen soll, „Macht auszuüben – wenn und wo nötig“. Diese Formulierung trägt unverkennbar den Charakter einer Drohung, die angesichts der aktuellen Spannungen zwischen den USA und Europa bezüglich Grönland besondere Brisanz erhält. Die europäische Position wird zusätzlich durch historisch niedrige Gasreserven geschwächt – niedriger sogar als zu Beginn des Ukraine-Konflikts – während ein ungewöhnlich kalter Winter den Energiebedarf zusätzlich in die Höhe treibt.

Warnungen der Experten

Experten renommierter Forschungseinrichtungen – des Clingendael Instituts in Den Haag, des Ecologic Institute in Berlin sowie des norwegischen Institute of International Affairs – warnen in einer aktuellen Studie vor einer drohenden Energiekrise und kritisieren die „selektive Blindheit“ der EU gegenüber der amerikanischen Energiepolitik. Washington verfügt über vielfältige Druckmittel jenseits von Zolldrohungen. Zwar kann die US-Regierung nicht wie der Kreml direkte Preisdiktate aussprechen, doch durch gezielte Eingriffe in Exportgenehmigungen lassen sich Marktpreise effektiv beeinflussen. Parallel dazu fordert die US-Administration offen eine Aufweichung europäischer Regulierungen. In einem Schreiben an die EU-Kommission wird eine Abschwächung des Lieferkettengesetzes verlangt, da dieses amerikanisches Fracking-Gas (Gas aus Schiefergestein) als umweltschädlich einstuft – was laut dem Brief „die Gasversorgung Europas grundlegend“ gefährden würde.

Europas Gegenstrategien

Die europäischen Entscheidungsträger suchen intensiv nach Gegenstrategien. Ein mögliches Druckmittel identifizierte die finnische Außenministerin Elina Valtonen kürzlich beim Weltwirtschaftsforum in Davos: US-Staatsanleihen. Diese Papiere bilden ein zentrales Fundament des globalen Finanzsystems, stellen jedoch gleichzeitig eine Verwundbarkeit der amerikanischen Wirtschaft dar. Eine koordinierte Veräußerung dieser Anleihen könnte das Vertrauen in die USA untergraben und zu steigenden Zinsen führen – ein empfindlicher Schlag für die ohnehin hochverschuldete US-Wirtschaft.

Der Gedanke eines konzertierten Verkaufs amerikanischer Staatsanleihen unter dem Schlagwort „Sell America“ ist nicht neu. Bereits während der Handelskonflikte mit China wurde diese Option diskutiert, doch Peking entschied sich für einen behutsamen Abbau seiner Bestände, um Marktturbulenzen zu vermeiden. Für Europa, das schätzungsweise acht Billionen Dollar in US-Anleihen und -Aktien investiert hat, bestünden ähnliche Risiken. Hinzu kommt die praktische Schwierigkeit, eine solche Aktion zu koordinieren, da die Papiere von einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure gehalten werden – von Banken und Versicherungen über Pensionskassen bis hin zu privaten Anlegern.

Die amerikanische Seite reagiert entsprechend gelassen auf derartige Überlegungen.

US-Finanzminister Scott Bessent äußerte sich in Davos demonstrativ unbeeindruckt: „Ich bin sicher, dass die europäischen Regierungen die Papiere weiter halten werden.“