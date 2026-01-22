Sonnenkraft statt Tankstelle: Mercedes lässt E-Autos vom Himmel laden

Solarzellen als Autolack – Mercedes-Benz entwickelt eine revolutionäre Technologie, die Elektroautos während der Fahrt und im Stillstand mit Sonnenenergie versorgt.

Mercedes-Benz präsentierte im Oktober sein Konzeptfahrzeug Vision Iconic, das nicht nur die neue Designsprache des Stuttgarter Automobilherstellers verkörpert, sondern auch mit einem neu gestalteten Kühlergrill aufwartet. Besonders bemerkenswert ist jedoch die im Fahrzeug integrierte Solartechnologie, die das Potenzial besitzt, die Automobilbranche grundlegend zu verändern.

Der Konzern entwickelt derzeit Solarmodule, die als dünne Paste direkt auf die Karosserie von Elektrofahrzeugen aufgebracht werden können. Diese photovoltaisch aktive Beschichtung ist vielseitig einsetzbar und könnte bei vollflächiger Anwendung auf dem Vision Iconic – abhängig von Standort und lokalen Bedingungen – zusätzliche Reichweite durch Sonnenenergie generieren. Die Entwickler verdeutlichen das Potenzial: „Eine Fläche von 11 Quadratmetern, was der Oberfläche eines Mittelklasse-SUV entspricht, würde unter idealen Bedingungen Energie für bis zu 12.000 Kilometer pro Jahr erzeugen.“

Der innovative Lack kommt ohne Seltene Erden und Silizium aus und lässt sich problemlos recyceln. Mit einem Wirkungsgrad von 20 Prozent produzieren die Solarzellen kontinuierlich Energie – selbst im Stillstand des Fahrzeugs.

Flexible Solartechnologie

Gegenüber Automotive News Europe erläuterte Jochen Schmid, Senior Manager für zukünftige elektrische Antriebe bei Mercedes-Benz, dass Solarzellen auf Fahrzeugen zwar kein neues Konzept seien, Mercedes jedoch mit seiner anpassungsfähigen Lösung für komplexe Fahrzeugoberflächen neue Wege beschreite. „Sie ist dehnbar und biegsam – so weit, wie wir es für komplexe dreidimensionale Formen brauchen“, betonte er. „Das war für uns ein großer Durchbruch.“

Schmids Team konzentriert sich darauf, die Anwendung dieser Technologie wirtschaftlich und effizient zu gestalten. „Wir müssen noch viel forschen, denn wir wollen keine Lösung entwickeln, die das Fahrzeug um weitere 10.000 Euro verteuert – das wäre für Kunden beim Thema Gesamtkosten einfach nicht attraktiv.“

Farbige Solarlösungen

Der Manager deutet an, dass künftige solarbetriebene Fahrzeuge nicht auf die Farbe Schwarz beschränkt sein müssen. Der Decklack könne Licht filtern und Farbtöne wie Blau, Rot oder Grün erzeugen, ohne dabei den Großteil der für die Energiegewinnung notwendigen Sonnenstrahlen zu blockieren. Allerdings gibt Schmid zu bedenken: „Wenn man von Schwarz zu Blau wechselt, kann die Leistung etwa um fünf Prozent sinken. Weiß wäre die größte Belastung.“

Auch andere Automobilhersteller und Zulieferer arbeiten an der Integration von Solarenergie in ihre Fahrzeuge. Toyota bietet entsprechende Technologien bereits in Serienfahrzeugen an, während Nissan kürzlich ein ausfahrbares Solardach präsentierte.

Nach einer Analyse von SBD Automotive wird der Markt für Solarautodächer in den kommenden Jahren jährlich um 18 Prozent wachsen.