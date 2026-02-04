„Gegen Unisex-Toiletten in Schulen!“ – Klo-Streit sprengt Regierung

Ein Pilotprojekt für geschlechtsneutrale Schultoiletten in Luxemburg sorgt für politischen Zündstoff. Die Regierungskoalition steht vor einer unerwarteten Zerreißprobe.

In Luxemburg hat sich eine Debatte über Inklusion in einen unerwarteten Koalitionskonflikt verwandelt. Die ursprünglich geplante parlamentarische Aussprache zu LGBTQI-Rechten im Jänner sollte eigentlich mehr Schutz und Integration für junge Menschen thematisieren – ein Bereich, in dem das luxemburgische Parlament traditionell weitgehend Konsens zeigte.

Im Rahmen dieser Parlamentssitzung Ende Jänner präsentierte das Bildungs- und Gleichstellungsministerium ein Pilotvorhaben: Bei Neubauten von Schulen sollten neben herkömmlichen Sanitäranlagen auch Toiletten entstehen, die mit Rücksicht auf Transgender-Schülerinnen und -Schüler für alle zugänglich sein sollten. Pissoirs wären damit nicht mehr vorgesehen. Was als sachliche Diskussion gedacht war, eskalierte jedoch zu einem politischen Eklat.

Die inhaltliche Auseinandersetzung über Rechte wurde verdrängt von der Frage, ob Schulen künftig auf Pissoirs verzichten und stattdessen nur noch geschlechtsneutrale Einzelkabinen anbieten sollten. Dabei offenbarte sich ein deutlicher Riss in der Regierungskoalition zwischen Liberalen und Christlichsozialen.

Koalitionsbruch sichtbar

Der Bruch wurde sichtbar, als die Liberale Partei das Projekt vorstellte und ausgerechnet der christlichsoziale Koalitionspartner öffentlich dagegen Position bezog. „Die CSV ist gegen die Einführung von Unisex-Toiletten“, verkündete die Partei unmissverständlich auf Facebook. Ein Abgeordneter der CSV erklärte gegenüber dem „Luxemburger Wort“, man sei vorab nicht über diese Pläne informiert worden.

Die oppositionelle rechtskonservative ADR nutzte den offenen Regierungsstreit sofort für sich. Ein ADR-Abgeordneter behauptete, 95 Prozent der Luxemburger lehnten solche Maßnahmen ab. Die ADR-Parteivorsitzende Alexandra Soos äußerte in der Zeitung „L’essentiel“, es sei sinnvoller, „zusätzliche dritte Toiletten einzurichten, anstatt die bestehenden getrennten Räumlichkeiten abzuschaffen, auch wenn dies infrastrukturelle und räumliche Herausforderungen mit sich bringt“.

Ministerium lenkt ein

Auch von den Sozialdemokraten der LSAP kam Kritik, vor allem am Vorgehen der Regierung. Das Ergebnis war eine Spaltung quer durch das Parlament und ein offen ausgetragener Koalitionskonflikt.

Letztlich sah sich das Bildungsministerium zum Einlenken gezwungen. Die bisherige Praxis bleibt bestehen. Der einzige Kompromiss: Bei künftigen Schulumbauten könnte gegebenenfalls eine dritte, geschlechtsneutrale Toilette hinzukommen – die getrennten Sanitäranlagen für Mädchen und Jungen bleiben jedoch erhalten.

Obwohl nicht von einem unmittelbaren Bruch der Koalition gesprochen wird, ist der Schaden angerichtet.

Aus einer beabsichtigten Debatte über Rechte wurde ein symbolischer Konflikt über Gender, Kommunikation und politische Machtfragen – möglicherweise ein Vorgeschmack auf den Wahlkampf 2028.