Laut Geheimdienst: Kim Jong Un baut Tochter (13) als Nachfolgerin auf

Nordkoreas Machthaber bereitet offenbar seine Nachfolge vor. Immer häufiger zeigt sich Kim Jong Un mit seiner etwa 13-jährigen Tochter bei offiziellen Anlässen.

Der südkoreanische Geheimdienst NIS (Nationaler Nachrichtendienst) vermutet, dass Kim Jong Un seine Tochter systematisch als künftige Machthaberin Nordkoreas positioniert. Diese Einschätzung stützt sich auf die jüngsten öffentlichen Auftritte der Jugendlichen, bei denen sie – unter anderem während der Feierlichkeiten zum Gründungsjubiläum der nordkoreanischen Volksarmee – erstmals politische Statements abgab.

Über die Identität der mutmaßlichen Thronfolgerin ist wenig gesichertes Wissen verfügbar. Die staatlichen Medien Nordkoreas haben bislang weder ihren Namen noch ihr genaues Alter bestätigt. Nach Angaben des ehemaligen NBA-Stars Dennis Rodman, der 2013 bei einem Nordkorea-Besuch persönlichen Kontakt zu Kim Jong Un hatte, trägt sie den Vornamen Ju Ae. Beobachter gehen davon aus, dass sie etwa 13 Jahre alt ist.

Öffentliche Auftritte

Die erste mediale Präsentation der Tochter erfolgte 2022 durch die nordkoreanischen Staatsmedien. In der Folgezeit begleitete sie ihren Vater bei zahlreichen offiziellen Terminen, darunter mehrere Raketentests sowie ein Staatsbesuch in China.

Nordkorea-Experten halten es für möglich, dass Kim Jong Un neben seiner Tochter weitere Kinder hat – möglicherweise auch einen Sohn, der zu einem späteren Zeitpunkt der Öffentlichkeit vorgestellt werden könnte.