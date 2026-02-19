Achtung vor Italientief: Erst 20 Zentimeter Neuschnee, dann 20-Grad-Schock

Ein Italientief bringt Österreich in Alarmbereitschaft: Massive Schneefälle, rote und violette Unwetterwarnungen und ein drastischer Temperatursturz stehen bevor.

Österreich steht vor einem massiven Wetterumschwung. Ein Italientief bringt laut UWZ und GeoSphere Austria eine gefährliche Wetterlage mit sich. Auf der Unwetterkarte erscheinen bereits großflächig rote und sogar violette Warnungen – wobei Violett die höchste Alarmstufe darstellt.

Die ersten starken Schneefälle setzen bereits am Donnerstagvormittag im Bereich vom Brenner bis nach Oberkärnten ein. Im Tagesverlauf dehnen sich die Niederschläge auf den gesamten Westen und Süden aus. Anfangs wechseln sich Regen, Schneeregen und Schnee ab, doch am Nachmittag verschärft sich die Situation: Die Schneefallgrenze sinkt von Norden her drastisch ab und erreicht selbst tiefe Lagen in Oberösterreich und Niederösterreich sowie Wien.

Besonders im Nordosten verstärkt sich der Schneefall während der Nacht erheblich. Begleitet wird das Winterwetter von lebhaftem Nordost- bis Ostwind bei Temperaturen zwischen minus 1 und plus 6 Grad.

Regionale Warnungen

Die Unwetterwarnungen konzentrieren sich vor allem auf das Burgenland und Niederösterreich. Dicht dahinter folgen Vorarlberg, Salzburg, Tirol, Wien und Kärnten. Auch die GeoSphere Austria warnt eindringlich vor dichtem Schneefall, teils intensiven Niederschlägen und einem Wintereinbruch bis in niedrige Höhenlagen.

Die kritische Phase beginnt in der Nacht. Vor allem der Osten muss mit ergiebigem Schneefall rechnen. In Wien könnten mehrere Zentimeter Neuschnee fallen. Bis zum Freitagmorgen ist in zahlreichen Regionen mit einer geschlossenen Schneedecke zu rechnen.

Die umfangreichsten Neuschneemengen werden im westlichen Bergland, in Osttirol, Oberkärnten sowie vom Mostviertel über das Wiener Becken bis ins Mittelburgenland erwartet. Hier können 10 bis 20 Zentimeter, in südwestlichen Regionen und im westlichen Bergland sogar bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fallen. Im Rheintal und Teilen Unterkärntens dominiert hingegen länger der Regen.

Entlang der Linie Linz-Wien bleibt die exakte Schneemenge noch ungewiss, doch auch hier sind mehrere Zentimeter wahrscheinlich. Für das östliche Flachland sind die vorhergesagten Schneemengen bemerkenswert: 10 Zentimeter Neuschnee kommen hier statistisch nur ein- bis zweimal jährlich vor. Die für Wien möglichen 20 Zentimeter wurden zuletzt 2005 registriert.

Besonders am Freitagmorgen muss der Osten mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Der lebhafte Nordwestwind könnte zusätzlich Schneeverwehungen verursachen.

Rascher Temperaturanstieg

Der Freitag beginnt mit dichter Bewölkung und regional anhaltendem Schneefall. Im Süden fällt unterhalb von 600 bis 1000 Metern teilweise Regen. Im Laufe des Vormittags lassen die Niederschläge von Norden her nach. Am Nachmittag zeigt sich vielerorts bereits die Sonne. Die Temperaturen bleiben winterlich: In den Morgenstunden bis minus 8 Grad, tagsüber zwischen minus 3 Grad im Norden und bis zu plus 8 Grad im föhnigen Süden.

Der winterliche Einbruch erweist sich jedoch als kurzlebig. Bereits am Samstag übernimmt eine Warmfront aus westlicher Richtung das Wettergeschehen. Die Schneefallgrenze steigt rasch auf über 1200 bis 1500 Meter an. Regen breitet sich von West nach Ost aus – im westlichen Oberösterreich droht anfänglich sogar gefrierender Regen mit erhöhter Glättegefahr.

Am Sonntag bleibt es in vielen Regionen regnerisch, Schneefall beschränkt sich auf Höhen über 1600 bis 2000 Metern. Die Temperaturen klettern weiter nach oben.

Zum Wochenbeginn folgt dann der drastische Umschwung: Verbreitet setzt starkes Tauwetter ein. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 7 und 15 Grad, in manchen Regionen sind im weiteren Wochenverlauf sogar bis zu 20 Grad möglich!