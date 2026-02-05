Extrem-Wetter schlägt zu: Sperren, Stromausfälle, Stillstand!

Bis zu 77 Zentimeter Schnee im Lesachtal, über einen Meter in den Karnischen Alpen – das Italientief hat Oberkärnten und Osttirol fest im Griff.

Das Italientief hat in der Nacht auf Donnerstag für massive Schneefälle in Oberkärnten und Osttirol gesorgt. Im Lesachtal wurden Schneehöhen von bis zu 77 Zentimetern gemessen, während in den Hochlagen der Karnischen Alpen stellenweise mehr als ein Meter Schnee liegt. Dies berichtet David Kaufmann, Wetter-Experte bei „Tauernwetter“. Die extremen Wetterbedingungen führten zu erheblichen Beeinträchtigungen – Straßensperren wurden verhängt, Schneekettenpflicht eingeführt und mehrere Gebiete waren von Stromausfällen betroffen.

Am Donnerstag zieht das wetterbestimmende Tief ostwärts ab, was zumindest vorübergehend für eine Beruhigung der Wetterlage sorgt. Der Tag beginnt mit Ausnahme des äußersten Westens überwiegend bewölkt und regional nass. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 800 und 1.200 Metern. Besonders im Innviertel bis ins Salzkammergut besteht lokale Glättegefahr.

Im Laufe des Vormittags lassen die Niederschläge weitgehend nach. In Vorarlberg und Nordtirol lockert die Bewölkung auf und ermöglicht zeitweise Sonnenschein, während es in den östlichen und südlichen Landesteilen trüb bleibt.

Wetterwechsel Freitag

Bereits am Freitag nähert sich eine weitere atlantische Störungszone, die in abgeschwächter Form über Österreich hinwegzieht. Die Wolken dominieren das Himmelsbild, und von Vorarlberg über Oberösterreich bis nach Kärnten fällt zeitweise leichter Regen. Die Schneefallgrenze steigt rasch auf über 1.500 Meter an, wodurch selbst in höheren Lagen kaum mit nennenswertem Neuschnee zu rechnen ist.

In den östlichen Landesteilen bleibt es überwiegend niederschlagsfrei. Besonders in der Dachstein-Tauern-Region bis zum Alpenostrand zeigt sich gelegentlich die Sonne, während sich im Flachland örtlich Hochnebel hält.

Trübes Wochenende

Das Wochenende präsentiert sich mit schwachen Druckgegensätzen, was die feucht-trübe Witterung in den tieferen Lagen fortsetzt. Der Samstag startet vielerorts mit dichter Bewölkung. An der Alpennordseite kommt es zu leichten Regenfällen, oberhalb von etwa 1.200 Metern fällt Schnee.

Im westlichen und südlichen Österreich setzt sich im Tagesverlauf zunehmend die Sonne durch. Von Oberösterreich bis ins Burgenland überwiegen weiterhin die Wolken, begleitet von zeitweiligen Regenschauern.

Eine Wetteränderung zeichnet sich erst zum Beginn der kommenden Woche ab.

Nach aktuellen Prognosen könnte dann kältere und trockenere Luft aus Osteuropa die östliche Landeshälfte beeinflussen.