Gates bereut Epstein-Kontakt – Mysteriöse E-Mail aufgetaucht

Microsoft-Mitgründer Bill Gates hat in einem Interview mit dem Sender 9News seine früheren Begegnungen mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein deutlich bedauert. „Es war dumm von mir, Zeit mit ihm zu verbringen“, erklärte Gates am Donnerstag und fügte selbstkritisch hinzu: „Ich bin einer von vielen, die es bereuen, ihn jemals kennengelernt zu haben.“

Nach eigenen Angaben traf Gates mehrfach mit Epstein zum Abendessen zusammen. Als Begründung führte der Milliardär an, Epstein habe über Kontakte zu vermögenden Personen verfügt und in Aussicht gestellt, diese für Spenden im Bereich der globalen Gesundheit zu gewinnen. Diese Erklärung hatte Gates bereits in der Vergangenheit für die Treffen angeführt.

Umstrittene E-Mails

In kürzlich vom US-Justizministerium veröffentlichten Akten findet sich ein E-Mail-Entwurf aus dem Jahr 2013, der im Konto Epsteins gespeichert war und offenbar an Gates adressiert sein sollte. Das nie versendete Schreiben thematisiert Spannungen zwischen Gates und seiner damaligen Ehefrau sowie gescheiterte Geschäftsbeziehungen. Darüber hinaus enthält der Entwurf unbelegte Anschuldigungen persönlicher Natur – darunter die Behauptung, Gates habe Epstein gebeten, E-Mails zu löschen, die sich auf eine mögliche Geschlechtskrankheit sowie intime Details bezogen hätten.

Gates wies die in dem E-Mail-Entwurf enthaltenen Vorwürfe entschieden zurück. Epstein habe offensichtlich eine E-Mail an sich selbst verfasst, die nie abgeschickt worden sei. „Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat“, sagte Gates und stellte die Vermutung in den Raum, Epstein könnte versucht haben, ihm zu schaden.

Epsteins Verbrechen

Der Tech-Unternehmer betonte sein tiefes Bedauern über jeden Moment, den er mit Epstein verbracht habe, und entschuldigte sich dafür. Gates versicherte, er sei nie auf Epsteins Privatinsel gewesen, die als zentraler Ort des Missbrauchsrings gilt. „Ich habe nie irgendwelche Frauen getroffen“, unterstrich der Microsoft-Gründer.

Der aus New York stammende Multimillionär Epstein hatte über Jahre hinweg einen Missbrauchsring betrieben, dem zahlreiche junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Über einen längeren Zeitraum soll er Minderjährige unter anderem in New York und Florida selbst missbraucht haben.

Epstein starb 2019 im Alter von 66 Jahren in Haft, bevor es zu einer möglichen weiteren Verurteilung kommen konnte.