Epsteins Enthüllungen: Gates soll Melinda heimlich Medikamente verabreicht haben

Brisante E-Mails aus dem Nachlass eines Sexualstraftäters werfen dunkle Schatten auf den Tech-Milliardär. Die unbestätigten Vorwürfe reichen von Untreue bis zu dubiosen Medikamenten.

Jeffrey Epstein erhob in neu veröffentlichten Dokumenten schwere Vorwürfe gegen Microsoft-Gründer Bill Gates. Laut E-Mails, die der verstorbene Sexualstraftäter an sich selbst schickte, soll Gates intime Beziehungen zu russischen Frauen unterhalten, sich dabei eine Geschlechtskrankheit zugezogen und versucht haben, seiner damaligen Ehefrau Melinda heimlich Antibiotika zu verabreichen. Diese brisanten Behauptungen gehen aus Unterlagen hervor, die das US-Justizministerium kürzlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, wie die britische Tageszeitung „The Telegraph“ berichtet.

Die Anschuldigungen gegen den Milliardär sind bislang unbestätigt und Teil einer umfangreichen Dokumentensammlung. Unter den veröffentlichten Materialien befinden sich auch undatierte Fotografien, die Gates neben einer Frau zeigen, deren Gesicht unkenntlich gemacht wurde. Weitere Aufnahmen dokumentieren verschiedene Begegnungen zwischen Gates und Epstein, darunter ein Bild, auf dem der Tech-Pionier neben einer Person mit geschwärztem Gesicht lächelt.

⇢ E-Mails aufgetaucht: Musk wollte zu Epsteins „verrücktester Party“



In einer ausführlichen Nachricht beklagte sich Epstein über den Abbruch ihrer Bekanntschaft durch Gates. „Was noch schlimmer ist: Sie haben mich damals gebeten, E-Mails über Ihre sexuell übertragbare Erkrankung zu löschen, Ihre Anfrage nach Antibiotika, die Sie Melinda heimlich verabreichen wollten, sowie die Beschreibung Ihres Geschlechtsteils“, heißt es in der Mitteilung. Zuvor hatte Epstein sein Erstaunen darüber zum Ausdruck gebracht, dass Gates „unsere über sechs Jahre gewachsene Freundschaft“ ignoriere.

Weitere Anschuldigungen

Am selben Tag versandte Epstein kurz nach Mitternacht eine weitere E-Mail, in der er seinen angeblichen Rücktritt aus der Bill und Melinda Gates Stiftung ankündigte – obwohl er dort nie beschäftigt war. Dies legt nahe, dass er möglicherweise im Namen einer anderen Person schrieb. „Ich befand mich mitten in schweren ehelichen Auseinandersetzungen zwischen Melinda und Bill…“ Als seine rechte Hand wurde ich fälschlicherweise dazu überredet, an Aktivitäten teilzunehmen, die von moralisch inakzeptabel bis ethisch verwerflich reichten, und mehrfach wurde ich aufgefordert, Dinge zu tun, die an der Grenze zur Illegalität lagen oder diese potenziell überschritten“, lautet ein Auszug aus der Nachricht.

„Von der Unterstützung Bills bei der Beschaffung von Medikamenten gegen die Folgen sexueller Kontakte mit russischen Frauen über die Ermöglichung seiner unerlaubten Beziehungen zu verheirateten Frauen bis hin zur Forderung, Adderall für Bridge-Turniere zu organisieren, obwohl ich zwar Arzt bin, aber keine Verschreibungsbefugnis besitze“, führte die E-Mail weiter aus.

Gates-Epstein Verbindung

Bill und Melinda Gates waren 27 Jahre lang verheiratet, bevor sie sich 2021 scheiden ließen. Melinda, die sich heute der Philanthropie widmet, nannte sowohl die Affären ihres Ex-Mannes als auch dessen Verbindung zu Epstein als Trennungsgründe, ohne jedoch ins Detail zu gehen. Medienberichten zufolge soll sie bereits 2019 Scheidungsanwälte konsultiert haben, nachdem Gates‘ wiederholte Treffen mit Epstein öffentlich wurden – entgegen früherer Beteuerungen des Microsoft-Mitbegründers.

Gates hat die Bedeutung seiner Beziehung zu Epstein stets heruntergespielt und erklärte 2019 gegenüber dem „Wall Street Journal“: „Ich hatte weder geschäftliche Verbindungen noch eine Freundschaft mit ihm.“ Recherchen der „New York Times“ zufolge trafen sich die beiden jedoch „mehrfach“ ab 2011 – zu einem Zeitpunkt, als Epstein bereits wegen Zuhälterei einer Minderjährigen verurteilt worden war.

Gates hat wiederholt betont, den Kontakt zu Epstein zu bereuen, und jegliches Fehlverhalten bestritten.