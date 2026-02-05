Falsches Auto: 20-Jähriger nach Uber-Verwechslung totgeprügelt

Eine App-Bestellung, ein verhängnisvoller Irrtum und ein tödlicher Schlag: Was als nächtliche Heimfahrt geplant war, endete für einen 20-Jährigen tragisch.

Ein folgenschweres Missverständnis ereignete sich am Sonntagabend, als ein 20-Jähriger mit seiner Freundin und seinem Vater unterwegs war. Die Gruppe bestellte gegen 1.45 Uhr einen Fahrdienst über die App Uber. Was dann geschah, endete in einer Tragödie: Der junge Mann verwechselte ein haltendes Fahrzeug mit dem bestellten Transportdienst. Die Polizei schildert den Vorfall so: „In der irrigen Annahme, bei einem stoppenden Auto handele es sich um das bestellte Uber-Fahrzeug, entwickelte sich eine tätliche Auseinandersetzung mit dem hinzugekommenen Ehemann (25) der Fahrerin.“

⇢ „Hilfe, ich werde geschlagen!“ – Gefürchtete Mörder liefern sich Zellen-Schlacht



Fatale Eskalation

Die Situation eskalierte rasch. Die Fahrerin hatte ihr Auto gerade abgestellt und war auf dem Weg zu ihrer Wohnung, als der 20-Jährige sie ansprach. Er forderte die Frau auf, ihn und seine Begleiter nach Hause zu bringen. Laut Polizeibericht fühlte sich die Frau durch diese Situation „bedrängt und belästigt“. Ihr Ehemann bemerkte den Vorfall und schritt ein.

Ermittlungen laufen

Es kam zum Streit zwischen den Männern, der in körperlicher Gewalt gipfelte: Der 25-jährige Ehemann schlug den jungen Mann zu Boden. Mit schweren Kopfverletzungen wurde das Opfer in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, wo es später verstarb. Die Behörden haben eine Mordkommission eingerichtet. Dennoch wird nicht wegen Mordes, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt.

Der Tatverdächtige befindet sich auf freiem Fuß, da nach Einschätzung der Ermittler die rechtlichen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht gegeben waren.