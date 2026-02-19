82-Jähriger rammt Mutter und Kleinkind auf Schutzweg

Ein 82-jähriger Autofahrer kollidierte am Mittwoch in Graz mit einer Mutter und ihrem Kleinkind auf einem Schutzweg. Die 37-jährige Frau trug eine Platzwunde am Hinterkopf davon, während ihre zweijährige Tochter eine Schädelfraktur erlitt.

Der Unfall ereignete sich zur Mittagszeit, als der Grazer bei grüner Ampel von der Nibelungengasse nach links in die Merangasse abbog.

Unfallhergang

Dabei übersah er die Fußgängerin, die mit ihrem Kind auf dem Arm den Zebrastreifen überquerte. Nach der Kollision wurden beide Unfallopfer ins LKH Graz eingeliefert.

Medizinische Versorgung

Während die Mutter nach ambulanter Versorgung das Spital wieder verlassen konnte, musste das Kleinkind zur weiteren Behandlung stationär in der Kinderklinik aufgenommen werden.