Familien-Tragödie: Vater findet toten Sohn neben schwerverletzter Mutter

Ein Vater findet seinen 15 Monate alten Sohn leblos neben der schwerverletzten Mutter. Die Tragödie im Waldviertel erschüttert eine ganze Gemeinde.

In einer Wohnung in Groß Gerungs im Waldviertel kam es am Mittwoch zu einem dramatischen Polizeieinsatz. Ein 15 Monate alter Bub wurde leblos aufgefunden, während seine Mutter mit schweren Verletzungen neben ihm lag. Der Vater des Kleinkindes entdeckte die erschütternde Situation und verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Die Nachricht verbreitete sich rasch in der kleinen Waldviertler Gemeinde und löste tiefe Betroffenheit aus.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler handelt es sich vermutlich um ein Tötungsdelikt mit anschließendem Suizidversuch. Die schwerverletzte Frau wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert, wie Stefan Pfandler, der Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, bestätigte. Eine Befragung der Mutter war aufgrund ihres Gesundheitszustands bislang nicht möglich.

Spezialisten des Landeskriminalamts für Kapitalverbrechen sowie die Tatortgruppe waren vor Ort im Einsatz. Am Abend führten die Ermittler eine umfassende Spurensicherung durch und befragten Personen aus dem Umfeld der Familie.

Ähnliche Tragödien

Der tragische Vorfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Familiendramen ein. Erst kürzlich erschütterte ein Fall aus Leoben in der Steiermark die Öffentlichkeit, bei dem eine 39-jährige Mutter ihren elfjährigen Sohn Samuel mit einem Küchenmesser getötet haben soll. Als Motiv gab die Frau laut Informationen der „Krone“ an, ihr Kind sei „vom Teufel besessen“ gewesen.

Kurz darauf folgte eine weitere Tragödie in Kitzbühel in Tirol: In einem Mehrfamilienhaus wurden ein fünfjähriger Junge und seine Mutter tot aufgefunden. Die Frau hatte offenbar zuerst ihr Kind getötet und dann Selbstmord begangen. Da der Körper des Kindes keine äußerlichen Verletzungen aufwies, steht eine Vergiftung als Todesursache im Raum.

Die Ermittler warten noch auf die Ergebnisse der toxikologischen und histologischen Untersuchungen.