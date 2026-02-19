Durchbruch gegen tödliche Vogelgrippe: Neuer Impfstoff schlägt alle Varianten

Durchbruch im Kampf gegen die Vogelgrippe: Ein neuer Impfstoff schützt nicht nur gegen aktuelle H5N1-Viren, sondern auch gegen verschiedene Varianten des gefährlichen Erregers.

Wirksamer Impfstoff

Ein Forscherteam um Florian Krammer von der Icahn School of Medicine in New York hat einen vielversprechenden Impfstoff gegen H5N1-Influenzaviren entwickelt. Diese Erreger hatten zuletzt durch ihre Ausbreitung in amerikanischen Milchviehbetrieben Besorgnis ausgelöst. Bei Tests im Tiermodell zeigte der neu entwickelte Totimpfstoff beeindruckende Ergebnisse. Das Vakzin enthält Antigene des H5N1-Subtyps 2.3.4.4b und wird mit Aluminiumhydroxid als Wirkverstärker kombiniert, was sowohl die benötigte Antigenmenge reduziert als auch die Immunantwort verstärkt.

Umfassende Immunabwehr

Die Wirksamkeit des Impfstoffs zeigt sich besonders in seiner Fähigkeit, eine robuste Immunabwehr auf mehreren Ebenen zu aktivieren. Er stimuliert nicht nur die Produktion von Antikörpern, sondern auch die zelluläre Immunantwort. Besonders bemerkenswert ist, dass die erzeugten Antikörper gegen verschiedene Varianten der H5-Hämagglutinine und N1-Neuraminidase-Glykoproteine wirksam sind – ein Hinweis darauf, dass der Impfstoff möglicherweise einen umfassenden Schutz gegen unterschiedliche A(H5N1)-Virusvarianten bieten könnte.

In den Laborversuchen erwies sich der Impfstoff als außerordentlich effektiv: Geimpfte Mäuse überlebten selbst tödliche Dosen sowohl der identischen H5N1-Viren des Subtyps 2.3.4.4b als auch anderer Viren des Subtyps 1. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Impfstoffkandidat eine vielversprechende Strategie für einen breit angelegten, multifunktionalen und langanhaltenden Schutz gegen aktuelle und künftige H5N1-Bedrohungen darstellen könnte.

Bevor der Impfstoff jedoch für den menschlichen Gebrauch zugelassen werden kann, sind noch umfangreiche klinische Studien mit menschlichen Probanden notwendig.