Tödliche Falle: Kohlenmonoxid-Drama kostet Arbeiter das Leben

In einem Industriebetrieb in Leoben-Donawitz ereignete sich am Dienstag ein schwerwiegender Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang. Bei einem unerwarteten Kohlenmonoxid-Austritt kam ein Arbeiter ums Leben, ein zweiter schwebt in akuter Lebensgefahr. Die Ursache des Vorfalls ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die beiden ungarischen Staatsangehörigen führten gegen 11.30 Uhr Revisionsarbeiten in einem unterirdischen Schachtsystem des steirischen Industriebetriebs durch. Während der Schneidearbeiten trat vermutlich unkontrolliert Kohlenmonoxid aus. Ein Vorarbeiter entdeckte die verunglückten Männer und alarmierte umgehend die Rettungskräfte.

Tragische Folgen

Für den 26-jährigen Arbeiter kam jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Unfallstelle. Sein 20-jähriger Kollege wurde per Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH Graz transportiert. Nach Auskunft der behandelnden Mediziner befindet er sich in kritischem Zustand.

Die genauen Umstände, die zum Unfall führten, werden derzeit von den zuständigen Behörden untersucht.