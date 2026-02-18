Studie enthüllt: Geburtsgewicht entscheidet über Multiple-Sklerose-Risiko

Schon bei der Geburt könnte das Risiko für Multiple Sklerose vorgezeichnet sein. Eine norwegische Studie enthüllt den überraschenden Zusammenhang mit dem Geburtsgewicht.

Multiple Sklerose ist eine chronische Autoimmunerkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem die schützenden Hüllen der Nervenfasern im zentralen Nervensystem angreift. Diese Schädigung beeinträchtigt die Nervenimpulsleitung und verursacht verschiedene Symptome wie Sehstörungen, Gefühlsbeeinträchtigungen, Muskelschwäche und erhebliche Erschöpfungszustände. Obwohl die Erkrankung nicht heilbar ist, stehen heute wirksame Therapien zur Symptomkontrolle zur Verfügung.

Eine im Fachjournal „JAMA Neurology“ publizierte Studie liefert neue Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen Geburtsgewicht, Diabetes der Mutter und dem späteren MS-Risiko. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Neugeborene mit überdurchschnittlichem Gewicht – konkret jene, die schwerer sind als 90 Prozent ihrer Altersgenossen – im Erwachsenenalter häufiger an Multipler Sklerose erkranken. Umgekehrt scheint ein besonders niedriges Geburtsgewicht (unter der 10. Perzentile) mit einem verringerten Erkrankungsrisiko verbunden zu sein.

Die Wissenschaftler betonen, dass dieser statistische Zusammenhang bereits bei der Geburt feststellbar ist.

Umfangreiche Datenanalyse

Die Untersuchung basiert auf einer umfangreichen Datenanalyse norwegischer Register. Die Forscher erfassten 1.303.802 Lebendgeburten in Norwegen zwischen 1967 und 1989, wobei letztlich 1.166.731 Personen in die endgültige Auswertung einbezogen wurden. Nach dem Jahr 2009 wurde bei 4.295 dieser Menschen eine MS-Diagnose gestellt.

Mögliche Erklärungen

Als mögliche Erklärung für diese Korrelation verweisen die Wissenschaftler auf unterschiedliche BMI-Entwicklungen in der Kindheit. Kinder mit hohem Geburtsgewicht neigen demnach zu schnellerer Gewichtszunahme und Adipositas im Kindesalter – ein bekannter Risikofaktor für Multiple Sklerose. Bei Kindern mit niedrigem Geburtsgewicht sind die Forschungsergebnisse weniger eindeutig.

Mehrere Studien deuten jedoch auf einen niedrigeren BMI dieser Gruppe im Kindesalter hin, was das geringere MS-Risiko erklären könnte. Alternativ vermuten die Forscher ein kritisches Zeitfenster in der frühen Entwicklung, während dem Körperfett besonders stark das spätere Erkrankungsrisiko beeinflusst.

Ein Effekt, der durch spätere BMI-Veränderungen möglicherweise nicht mehr kompensiert werden kann.