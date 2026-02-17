Brand im Spital: Pfleger retten Patienten aus Flammen – acht Verletzte

Flammen und Rauch im Wiener Franziskus Spital lösten einen dramatischen Rettungseinsatz aus. Mutige Pfleger riskierten ihr Leben, während acht Menschen verletzt wurden.

Im Franziskus Spital in Wien-Landstraße brach am Abend ein Feuer aus, das einen Großeinsatz auslöste. Um 22 Uhr wurde der Feueralarm ausgelöst, woraufhin das Pflegepersonal umgehend den Notruf wählte. Die Flammen waren in einem Patientenzimmer ausgebrochen.

Die Mitarbeiter handelten geistesgegenwärtig und retteten den dort untergebrachten Wiener aus dem brennenden Raum. Aufgrund der intensiven Rauchentwicklung mussten auch drei weitere Patienten aus angrenzenden Zimmern in Sicherheit gebracht werden. Ein vorbeigehender Zeuge berichtete später, dass die Pfleger bereits von Ruß geschwärzt waren.

⇢ Dachstuhl in Flammen: Familie flüchtet aus brennendem Haus



Komplexe Löscharbeiten

Die alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr begannen unter Atemschutz mit den Löscharbeiten, wobei besonders die Beseitigung des Rauchs eine komplexe Aufgabe darstellte.

Der Vorfall forderte mehrere Verletzte. Neben den vier evakuierten Patienten benötigten auch vier Mitarbeiter des Krankenhauses medizinische Betreuung durch die Berufsrettung. Zwei der Betroffenen konnten nach der Erstversorgung nach Hause entlassen werden.

Ursache vermutet

Wie die Polizei gegenüber „Heute“ mitteilte, untersucht das Landeskriminalamt Wien derzeit die genauen Umstände des Brandes.

Nach ersten Erkenntnissen könnte eine achtlos entsorgte Zigarette den Brand verursacht haben.