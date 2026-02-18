Badner Bahn entgleist nach Kollision mit PKW (FOTOS)

Mit voller Wucht krachte ein Regionalzug in einen Pkw – der Triebwagen wurde aus den Schienen gehoben. Trotz massiver Schäden gab es keine Verletzten.

In Guntramsdorf (Niederösterreich) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen der Badner Bahn und einem Pkw, der zu dramatischen Szenen führte. Umgehend rückte die Freiwillige Feuerwehr Guntramsdorf zum Unfallort aus. Die Einsatzkräfte betreuten sowohl die Passagiere der Bahn als auch den Autofahrer und organisierten deren sicheren Transport zum nächsten Bahnhof.

Heftiger Zusammenstoß

Der Zusammenstoß ereignete sich am Dienstag im Ortsgebiet, als ein Regionalzug mit einem Auto kollidierte. Wie oe24 berichtet, war die Wucht des Aufpralls so stark, dass der Triebwagen aus den Schienen gehoben wurde. Sowohl die Bahn als auch das Kraftfahrzeug erlitten bei der Kollision erhebliche Beschädigungen.

Nach ersten Erkenntnissen blieben alle Beteiligten unverletzt. Weder der Fahrzeuglenker noch die Fahrgäste der Badner Bahn trugen Verletzungen davon.

⇢ Horror-Crash: 18-Jähriger stirbt bei Kollision mit Baum



Angesichts des massiven Schadenbildes sprechen die Einsatzkräfte von außerordentlichem Glück im Unglück.