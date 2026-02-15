Horror-Crash: 18-Jähriger stirbt bei Kollision mit Baum

Mit voller Wucht krachte ein Auto gegen einen Baum in Niederösterreich. Für den 18-jährigen deutschen Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Ein 18-jähriger deutscher Autofahrer kam am Sonntagvormittag bei einem schweren Verkehrsunfall in Niederösterreich ums Leben. Der tragische Vorfall ereignete sich auf der Wachaustraße (B3) nahe Gossam in Emmersdorf im Bezirk Melk. Aus bisher nicht geklärten Gründen verlor der junge Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, das anschließend etwa 30 Meter über den Straßenrand hinausschoss und mit enormer Kraft gegen einen Baum prallte.

⇢ Nicht angeschnallt: 27-Jähriger nach Horror-Flug mit Auto in Lebensgefahr



Umfangreicher Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Gossam war mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort: „Wir rückten mit zwei Fahrzeugen zum Einsatz aus. Trotz aller Bemühungen konnte der verunfallten Person leider nicht mehr geholfen werden.“ Laut Angaben der niederösterreichischen Polizei konnte der Notarzt nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen, der sich zum Unfallzeitpunkt allein im Fahrzeug befunden hatte.

Schwierige Bergung

Für die Bergung des stark beschädigten Wagens und des Verstorbenen setzte die Feuerwehr hydraulische Spezialgeräte ein. An der Unfallstelle waren zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. In einem Facebook-Beitrag drückten die Feuerwehrleute ihre Anteilnahme aus: „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Angehörigen.“

Wir wünschen den Hinterbliebenen viel Kraft und Beistand.