Herbert S. (23) seit fünf Tagen vermisst – Polizei tappt im Dunkeln

Seit fünf Tagen ist ein 23-jähriger Steirer spurlos verschwunden. Trotz intensiver Suche gibt es keine Hinweise auf seinen Verbleib oder sein Auto.

Seit Mittwochabend fehlt von einem jungen Steirer jede Spur. Der 23-jährige Herbert S. aus Stainz im Bezirk Deutschlandsberg verließ am 11. Februar gegen 19.30 Uhr mit seinem grauen Fiat Punto sein Zuhause und wurde seither nicht mehr gesehen. Die Landespolizeidirektion Steiermark hat gemeinsam mit der Organisation „Österreich findet euch“ einen Suchaufruf gestartet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

„Leider wissen wir bisher so gut wie nichts – es gibt noch keine Hinweise zu seinem Verbleiben“, erklärt Ilse Probst, Pressesprecherin des Vereins. Der Vermisste ist über 1,80 Meter groß, trägt dunkelbraune Haare, einen Oberlippenbart und hat markante Tattoos. „Sein Verschwinden ist absolut rätselhaft“, sagt Probst.

Hinweise erbeten

Die Ermittler hoffen auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer Angaben zum Verbleib des jungen Mannes machen kann oder dessen Fahrzeug mit dem Kennzeichen DL-682FE gesichtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Stainz unter der Telefonnummer 059133-6112 zu melden.