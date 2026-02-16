Schockmoment bei Bezahlung: Mann gerät unter Taxi und wird mitgezogen

Eine Taxifahrt endete am Sonntagabend in Vorarlberg mit einem dramatischen Unfall. Eine 54-jährige Taxifahrerin hatte einen 42-jährigen Mann von Bludenz nach Schlins gebracht. Als der Fahrgast nach der Ankunft in sein Haus ging, um Bargeld zu holen, begann die Fahrerin ihr Fahrzeug zu wenden.

Der zurückkehrende Kunde öffnete plötzlich die Fahrertür des rückwärtsfahrenden Taxis. Er wurde unter das Fahrzeug gezogen und mitgeschleift. Die Taxilenkerin erschrak so heftig, dass sie die Kontrolle über den Wagen verlor.

Das Taxi stürzte daraufhin in den etwa sechs Meter tiefer gelegenen Vermülsbach.

Dramatischer Sturz

Während der 42-Jährige unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde, schleuderte es die Fahrerin aus dem Wagen direkt in den Bach. Aufmerksame Passanten alarmierten sofort die Rettungskräfte und leisteten den Verunglückten Erste Hilfe.

Der Fahrgast erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die Taxifahrerin kam mit leichten Blessuren davon.

An ihrem Fahrzeug entstand allerdings ein Totalschaden.