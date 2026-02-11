13-Jähriger Serientäter: Polizei steht vor rechtlicher Mauer

In Vorarlberg wurden im Jahr 2024 insgesamt 462 Anzeigen gegen Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren registriert. Bemerkenswert dabei: Ein Drittel dieser Anzeigen entfällt auf lediglich fünf strafunmündige Kinder.

Die Landespolizeidirektion Vorarlberg gibt jedoch Entwarnung und verweist darauf, dass die Kinderkriminalität keine signifikanten Veränderungen aufweist und tendenziell sogar abnimmt. Bei den meisten Vorfällen handle es sich um Kleinkriminalität.

Die Polizei leitet die entsprechenden Berichte an Staatsanwaltschaft und Gerichte weiter, wobei den Erziehungsberechtigten eine Schlüsselrolle zukommt. Die Problematik wird durch einen aktuellen Fall aus Dornbirn verdeutlicht. Ein 13-Jähriger wurde dort mehrfach wegen verschiedener Delikte wie Sachbeschädigung, Diebstahl und Einbruch angezeigt.

Rechtliche Situation

Das österreichische Rechtssystem sieht vor, dass Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres als strafunmündig gelten und daher nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Das Jugendstrafgesetz untersagt in diesen Fällen auch die Festnahme der minderjährigen Tatverdächtigen.

Für das kommende Jahr 2025 rechnet die Landespolizeidirektion Vorarlberg weder mit einem deutlichen Rückgang noch mit einem Anstieg der Kinderkriminalität. Als präventive Maßnahme wurde bereits im Vorjahr die „Einsatzgruppe Jugendkriminalität“ ins Leben gerufen, die seither regelmäßig im Einsatz ist.

Positive Entwicklung

Im Jahr 2025 führten die Einsatzkräfte mindestens vier Tage pro Monat Schwerpunktkontrollen in allen vier Bezirken durch. Bei den Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren zeigt sich ein positiver Trend: Trotz verstärkter Kontrollen ging die Jugendkriminalität im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent zurück.

Bei 71 Schwerpunktkontrollen im vergangenen Jahr wurden elf Festnahmen durchgeführt und 81 Anzeigen erstattet.

Die Vorarlberger Polizei betont, dass von einer Zunahme der Kinderkriminalität keine Rede sein könne – vielmehr handle es sich um eine „Handvoll krimineller“ Kinder.