Schock für Fans: Alen Islamović verdient jetzt sein Geld auf dem Feld – statt auf der Bühne

Vom Mikrofon zur Plantage: Der legendäre Balkan-Rockstar Alen Islamovic hat ein lukratives zweites Standbein entdeckt – und erntet jetzt die Früchte seiner Leidenschaft.

Alen Islamovic, die Stimme hinter den Hits von „Bijelo dugme“, hat neben seiner Musikkarriere ein überraschendes Standbein aufgebaut. Nach einem kurzen Ausflug in die Gastronomie widmet sich der Musiker heute mit Leidenschaft dem Anbau von Haselnüssen – und das mit beeindruckendem wirtschaftlichem Erfolg.

„Der Kilopreis für Haselnüsse liegt aktuell bei 17 bis 18 Euro. Als ich einstieg, waren es gerade mal 3 Euro – eine Entwicklung wie bei Bitcoin„, erklärt Islamovic. Seine Empfehlung an potenzielle Nachahmer ist jedoch eindeutig: „Wer investieren will, sollte es richtig tun. Mit ein paar Dutzend Bäumen kommt man nicht weit.“

Der Qualitätsanspruch des Musikers zahlt sich aus. Seine Nüsse gehen an einen weltweit führenden Schokoladenproduzenten. „Die nehmen nur absolute Spitzenqualität. Meine Haselnüsse werden nach streng ökologischen Grundsätzen angebaut – das sind praktisch Goldklumpen, die ich da produziere“, schwärmt er.

„Ich schicke meinem Kontakt in der Fabrik regelmäßig Proben, und die Rückmeldungen sind durchweg hervorragend. Besonders wichtig ist die Bewässerung mit Wasser aus dem Una-Fluss.“

Familienbetrieb mit Zukunft

Das Unternehmen betreibt Islamovic gemeinsam mit seinem Schwager auf einer Fläche von 25.000 Quadratmetern. Die Landwirtschaft ist für ihn mehr als nur ein Geschäft – sie erfüllt einen Kindheitstraum. „Das ist mein Ausgleich zwischen den Wochenendauftritten. Die Arbeit beginnt im Frühjahr und läuft bis in den Herbst. Pro Woche reichen zwei Tage für die Pflege – bewässern, vor Schädlingen schützen, düngen und so weiter.“

„Die Liebe zur Landwirtschaft habe ich von meinem Vater geerbt“, erzählt der Musiker. „Meine Sorten sind weltweit bei Schokoladenherstellern, Likörproduzenten und für die Ölgewinnung gefragt. Ich arbeite daran, meine Ernte künftig unter dem Markennamen ‚Haselnuss vom Una-Fluss‘ zu vermarkten.“

„Wenn ich in den Ruhestand gehe, wird meine Plantage zwischen 10 und 15 Tonnen Haselnüsse jährlich produzieren.“

Titos Haselnüsse

Die Qualität seiner Ernte erfüllt Islamovic mit Stolz: „Wer meine Haselnüsse probiert, dem schmeckt es, als hätte er einen Löffel Nutella genommen. Ich habe Proben zur Analyse in die Schweiz geschickt – die Experten konnten kaum glauben, dass solche Qualität auf dem Balkan angebaut wird.“

„Ich habe die süßesten und besten europäischen Sorten angepflanzt, mit besonders großen Früchten. Das ist definitiv das Geschäft der Zukunft, ich kann es jedem nur empfehlen.“

Besonders interessant ist die Geschichte hinter seiner Hauptsorte: „Man nennt sie auch Titos Haselnüsse, weil Tito damals seinen Agronomen beauftragte, eine Sorte zu züchten, die in unserer Region gedeiht. Es ist wirklich etwas Besonderes. Haselnüsse werden heute mit Gold verglichen. Sie finden in der Pharmazie und Kosmetik breite Verwendung.“

„Selbst die Schale hat den höchsten Brennwert für Heizpellets, und an den Wurzeln können sogar Trüffel gezüchtet werden, wenn man das Knowhow hat. Kurz gesagt: Diese Pflanze trägt 80 bis 100 Jahre lang Früchte und beschert denjenigen, die sich richtig darum kümmern, erheblichen Wohlstand.“