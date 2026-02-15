Im Hafen von Rijeka: Frachtschiff rammt historische Tito-Yacht (VIDEO)

Ein türkisches Frachtschiff kollidierte Freitagabend mit dem historischen Schiff Galeb im Hafen von Rijeka (Kroatien). Unmittelbar nach dem Zwischenfall rückten Polizei und Hafenkapitänerie zum Unfallort aus. Sowohl die Hafenbehörde als auch die Polizeidirektion Primorje-Gorski Kotar bestätigten den Vorfall.

„Das Frachtschiff verlor während des Auslaufens trotz Anwesenheit eines Lotsen seinen Antrieb. Obwohl die Besatzung zwei Anker auswarf, ließ sich die Kollision mit der Galeb nicht mehr verhindern„, erklärte Darko Glazar, Hafenkapitän von Rijeka. „Es entstand Sachschaden, dessen genaues Ausmaß jedoch erst morgen festgestellt werden kann. Erfreulicherweise wurden keine Personen verletzt, und es kam zu keiner Umweltverschmutzung. Dem Frachtschiff wurde bis auf Weiteres die Weiterfahrt untersagt. Inspektoren der Hafenkapitänerie untersuchen derzeit den Unfallort.“

Augenzeugenberichte

Augenzeugen schilderten den Vorfall detailliert. „Ich befand mich in unmittelbarer Nähe, als das Schiff gerade auslief“, berichtete eine Frau. „Es wirkte, als würde es einen zu weiten Bogen nehmen, dann hörte man plötzlich den Aufprall. Das Frachtschiff streifte die Galeb und zog sie mit.“

Ein weiterer Beobachter ergänzte: „Das Frachtschiff hatte bereits abgelegt und war in Bewegung. Wir erkannten sofort, dass es nicht mehr rechtzeitig stoppen konnte. Letztendlich kam es zur Kollision. Die Galeb wurde dabei bis ans Ufer geschoben, woraufhin die Polizei eintraf.“

Betroffene Schiffe

Bei dem Frachtschiff handelt es sich um die Deniz Akay der Reederei Akaylar, die aktuell unter der Flagge von Barbados fährt. Die Galeb, einst Titos Staatsyacht, kehrte erst vor einem Jahr nach umfangreicher Renovierung in der Werft Dalmont in Kraljevica nach Rijeka zurück.

Die Sanierungsarbeiten begannen 2019 und umfassten sowohl die Schiffstechnik als auch aufwendige Restaurierungen im Innenbereich. Das Projekt zur Umgestaltung in ein Museumsschiff verschlang insgesamt 12,4 Millionen Euro, wovon 4,2 Millionen Euro aus nicht rückzahlbaren EU-Fördermitteln stammten.

Die Stadt Rijeka steuerte zusätzlich 1,6 Millionen Euro bei, die verschiedene Aspekte vom Ankauf des Schiffes bis zur Planungsphase abdeckten.