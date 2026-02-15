Obama bricht Schweigen: „Trump-Lager hat jegliche Scham verloren“

Nach einem rassistischen Video auf Donald Trumps Social-Media-Kanal bricht Barack Obama sein Schweigen. Der Ex-Präsident findet deutliche Worte zum politischen Klima.

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat nun erstmals auf ein umstrittenes Video reagiert, das Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social teilte und das Ehepaar Obama in rassistischer Weise darstellte. Das am 5. Februar auf Trumps Account erschienene Material, in dem kurzzeitig die Gesichter von Michelle und Barack Obama auf Affenkörpern vor einer Dschungelkulisse zu sehen waren, löste breite Empörung aus. Selbst aus Trumps eigenen Reihen kam scharfe Kritik an dem Video, das angebliche Wahlmanipulationen bei der Präsidentschaftswahl 2020 thematisieren sollte, die Trump gegen Joe Biden verlor.

⇢ Trump teilt KI-Video mit Obamas als Affen – Republikaner entsetzt



In einem Gespräch mit dem Podcaster Brian Tyler Cohen äußerte sich Obama besorgt über den Verfall politischer Umgangsformen, ohne Trump direkt beim Namen zu nennen. „Was wir in sozialen Netzwerken und im Fernsehen erleben, gleicht einer Art Zirkusvorstellung“, erklärte der Ex-Präsident. „Menschen, die früher Wert auf Anstand, Würde und Respekt vor dem Amt legten, scheinen jegliches Schamgefühl verloren zu haben.“ Die meisten Amerikaner würden solches Verhalten als „zutiefst verstörend“ empfinden, fügte Obama hinzu.

Trumps Reaktion

Der demokratische Ex-Präsident prognostizierte, dass derartige Verhaltensweisen den Republikanern bei den bevorstehenden Zwischenwahlen im November schaden werden. „Am Ende wird das amerikanische Volk sein Urteil fällen“, sagte der Mann, der von 2009 bis 2017 das Weiße Haus führte. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt bezeichnete die Reaktionen zunächst als „gespielte Empörung“, bevor das Weiße Haus das Video entfernte und erklärte, ein Mitarbeiter habe den Beitrag versehentlich veröffentlicht.

Trump selbst behauptete später, er habe „nur den Anfang gesehen und nicht das gesamte Video“.