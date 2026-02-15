KOSMO KOSMO
Tankstellenbesuch verändert alles: Rubbellos macht Mann über Nacht reich

Ein US-Amerikaner aus Massachusetts hat sein Leben mit einem einzigen Rubbellos komplett verändert. George Legrand aus Lowell wurde durch einen glücklichen Kauf an einer Tankstelle zum Millionär. Der Jackpot der Massachusetts State Lottery bescherte ihm einen Gewinn von einer Million US-Dollar. Für das Glückslos hatte er lediglich 10 US-Dollar (etwa 8,42 Euro) ausgegeben.

Sofortige Auszahlung

Der frischgebackene Millionär entschied sich gegen eine Ratenzahlung und wählte stattdessen die Einmalauszahlung. Nach Abzug der fälligen Steuern verblieben ihm 650.000 US-Dollar (rund 547.469 Euro), die direkt auf sein Konto überwiesen wurden. Mit dem unverhofften Geldsegen möchte Legrand nun ein Grundstück erwerben.

Auch die Tankstelle, in der das wertvolle Los verkauft wurde, profitierte von Legrands Glückssträhne.

Der Verkaufsstelle wurde eine Provision in Höhe von 10.000 US-Dollar (etwa 8.422 Euro) für die Vermittlung des Gewinnertickets zugesprochen.

KOSMO-Redaktion
