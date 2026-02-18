Einbruch mit Komfort: Mann wohnte mehrere Tage illegal in Wohnung

Auf einer Matratze im letzten Zimmer endete die Flucht eines Einbrechers. Der obdachlose Mann hatte sich in einer wertvollen Wohnung häuslich eingerichtet.

Ein Freund der Eigentümerin entdeckte am Montag gegen 9.30 Uhr einen Einbruch in eine unbewohnte Wohnung in der Treustraße in Wien-Brigittenau. Die Eingangstür war gewaltsam aufgebrochen worden. Der Mann verständigte umgehend die Polizei, die nach ihrem Eintreffen die Räumlichkeiten systematisch durchsuchte.

Im letzten Zimmer der mit Wertgegenständen ausgestatteten Wohnung stießen die Beamten auf einen unbekannten Mann, der auf einer Matratze lag. Bei seiner Befragung gab der Eindringling an, obdachlos zu sein und die Wohnung bereits seit mehreren Tagen als Nachtquartier zu nutzen.

Gestohlene Wertgegenstände

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass aus der Wohnung Bargeld in nicht näher bestimmter Höhe entwendet wurde. Zudem fanden die Polizisten bei ihrer Durchsuchung einen Pfefferspray sowie Schreckschusspatronen, die sie sicherstellten. Der 33-jährige Mann, dessen Staatsangehörigkeit bislang ungeklärt ist, wurde festgenommen.

Gegen ihn lag bereits eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien vor.