Nach Skandal-Transport: Für Zweijährigen gibt es keine Hoffnung mehr

Nach einer fehlgeschlagenen Herztransplantation sehen Ärzte keine Überlebenschance mehr für ein zweijähriges Kind aus Italien. Ein medizinisches Expertengremium verschiedener Kliniken kam in Neapel zum Schluss, dass eine weitere Operation medizinisch nicht mehr vertretbar sei.

Der kleine Patient befindet sich seit knapp zwei Monaten auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der süditalienischen Metropole. Die Transplantation scheiterte, weil das Spenderorgan während des Transports falsch gekühlt wurde und dadurch unbrauchbar war.

Die Tragödie des Kleinkindes bewegt die gesamte italienische Öffentlichkeit. In den letzten Tagen gab es widersprüchliche medizinische Einschätzungen zur Möglichkeit einer erneuten Operation. Aus diesem Grund reisten Herzspezialisten aus vier verschiedenen Kliniken nach Neapel. Nach ihrer Untersuchung veröffentlichten sie eine Stellungnahme mit dem Wortlaut: „Auf der Grundlage der letzten Untersuchungen wird festgestellt, dass der Zustand des Kindes nicht mit einer neuen Transplantation vereinbart ist.“ Die Eltern wurden über diese Einschätzung in Kenntnis gesetzt.

Tragischer Behandlungsfehler

Der Junge kam mit einem schwerwiegenden Herzfehler zur Welt. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen wurde nach langer Wartezeit ein passendes Spenderherz gefunden. Beim Transport kam das Organ jedoch nicht wie vorgeschrieben mit normalem Eis, sondern mit erheblich kälterem Trockeneis in Berührung. Dadurch sei es „buchstäblich erfroren“, wie es heißt.

Mittlerweile laufen Ermittlungsverfahren gegen sechs Ärzte und Sanitäter.