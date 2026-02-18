Drama um Spenderherz: Jetzt gibt es wieder Hoffnung für den kleinen Kämpfer!

Ein zweijähriger Junge aus Neapel schwebt in Lebensgefahr, nachdem ihm bereits im Dezember ein beschädigtes Spenderherz transplantiert wurde. Wie die italienische Zeitung „Il Messaggero“ berichtet, gibt es für den kleinen Patienten und seine Familie nun einen Hoffnungsschimmer.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs erhielt die Mutter des Kleinkindes einen dringenden Anruf aus dem Krankenhaus. Für die besorgten Eltern folgte eine befreiende Botschaft: Ein kompatibles Spenderherz wurde identifiziert, was neue Zuversicht für die Zukunft ihres Sohnes weckt.

Umstrittener Chirurg

Laut „Il Messaggero“ will ausgerechnet jener Chirurg die erneute Herzoperation durchführen, der dem Zweijährigen am 23. Dezember das problematische „verbrannte“ Herz implantierte. Das damalige Spenderorgan war offenbar in einem ungeeigneten Transportbehälter überführt worden. Ob der Arzt tatsächlich die Operation vornehmen darf, steht derzeit noch nicht fest.

Dringende Entscheidung

Die Tageszeitung berichtet weiter, dass das medizinische Team noch am selben Tag entscheiden will, ob der Eingriff tatsächlich durchgeführt werden kann. „Man muss sofort handeln“, erklärt der Anwalt der Familie. Allerdings stehen noch vier weitere Kinder in Italien auf der Warteliste für dasselbe Organ.

Die Ärzte müssen nun prüfen, ob die immunologischen Parameter übereinstimmen und der kleine Patient körperlich stabil genug ist, um den schweren Eingriff zu überstehen.