Fachkräftemangel explodiert: 200.000 Stellen suchen Personal

Der demografische Wandel trifft Österreichs Arbeitsmarkt mit voller Wucht: Erstmals seit 70 Jahren schrumpft die erwerbsfähige Bevölkerung – die Regierung reagiert mit einem Drei-Punkte-Plan.

Österreich steht vor einem gravierenden Arbeitskräftemangel, da die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zum ersten Mal seit 1950 zurückgeht. Der Regierung zufolge fehlen aktuell etwa 200.000 qualifizierte Fachkräfte. Als Reaktion darauf wird ab März 2026 eine umfassende Fachkräftestrategie entwickelt. Die Kernpunkte dieser Initiative stellten Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ), Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) und Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) nach der Ministerratssitzung vor.

Die aktuelle Situation zeigt sich alarmierend: 2025 waren im Durchschnitt 394.000 Menschen arbeitslos oder in Schulungsmaßnahmen, während gleichzeitig rund 79.000 Stellen sofort besetzt werden könnten. Besonders Pflegekräfte, KFZ-Techniker und Installateure werden dringend gesucht. Die demografische Entwicklung mit der bevorstehenden Pensionierungswelle wird das Problem noch verschärfen, vor allem bei Fachkräften mit mittlerer Qualifikation.

Trotz eines leichten Beschäftigungswachstums stammt dieser Zuwachs fast ausschließlich aus der Altersgruppe der über 60-Jährigen, insbesondere bei Frauen – eine Folge der Angleichung des Pensionsalters. Auf dem Lehrstellenmarkt verschärft sich die Lage zusehends: Mehr junge Menschen suchen nach Ausbildungsplätzen, während gleichzeitig sowohl die verfügbaren Lehrstellen als auch die Zahl der Ausbildungsbetriebe rückläufig sind.

„Der Wandel am Arbeitsmarkt ist enorm – und wir müssen jetzt handeln, damit niemand zurückgelassen wird. Qualifizierung ist der Schlüssel für sichere Jobs und faire Chancen. Deshalb investieren wir gezielt in Weiterbildung und stärken die aktive Arbeitsmarktpolitik“, betonte Ministerin Schumann.

Dreisäulen-Strategie

Die Regierungsstrategie konzentriert sich auf drei zentrale Ansatzpunkte: Qualifizierung, Lehre und internationale Fachkräfte. Eine breit angelegte Qualifizierungsoffensive soll sowohl jüngere als auch ältere Arbeitskräfte zu einem Lehrabschluss oder einer höheren Qualifikation führen. Dabei stehen Zukunftsbranchen wie Umwelttechnologien, Digitalisierung, Technik, Handwerk und Pflege im Mittelpunkt. Auch für Beschäftigte ohne formale Ausbildung sind gezielte Weiterbildungsmaßnahmen vorgesehen.

Die Stärkung des Lehrlingswesens folgt dem Grundsatz: „Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen.“ Neben der Förderung betrieblicher Ausbildungen, besonders in kleinen und mittleren Unternehmen, soll die höhere berufliche Bildung ausgebaut werden, um Karrierewege jenseits universitärer Bildung zu schaffen. Die überbetriebliche Lehrausbildung wird ab 2026 einer Evaluierung unterzogen, um ihre Wirksamkeit zu verbessern. Das übergeordnete Ziel bleibt, dass kein Jugendlicher nach der Pflichtschule ohne Ausbildungsperspektive dasteht.

Internationale Fachkräfte

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Gewinnung internationaler Fachkräfte. Die Rot-Weiß-Rot-Karte soll vereinfacht, beschleunigt und digitalisiert werden. Mit dem Projekt „Easy Access Austria“ will man Verwaltungsverfahren straffen. Zu den geplanten Initiativen zählen ein Pilotprojekt für volljährige Lehrlinge aus Drittstaaten sowie Erleichterungen für Spitzenforscher und Start-up-Gründer. Auch eine mögliche Öffnung für Arbeitskräfteüberlassungsfirmen wird geprüft.

Bildungsminister Wiederkehr betonte, dass es um eine Ergänzung zum heimischen Arbeitsmarkt gehe. Dabei seien nicht nur die Anwerbung, sondern auch Integration und faire Arbeitsbedingungen entscheidend. Die Anerkennung ausländischer Qualifikationen soll künftig schneller und transparenter erfolgen.

Ministerin Schumann unterstrich die Bedeutung passender Rahmenbedingungen – „damit Menschen – insbesondere Frauen – ihre Erwerbstätigkeit ausweiten können“. Als zentralen Hebel dafür nannte sie den Ausbau der Kinderbetreuungsangebote.

Die Umsetzung der Strategie erfordert zusätzliche finanzielle Mittel, die im Rahmen der Budgetverhandlungen festgelegt werden müssen. Schumann versicherte, sich nachdrücklich dafür einzusetzen.

Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) betonte: „Jeder Euro, den wir heute in unser Bildungssystem investieren, stärkt die Gesellschaft, unseren Wirtschaftsstandort und die Innovationskraft unseres Landes.“