Kroatien zahlt für Heimkehrer: 14.000 Euro Steuergeschenk ohne Haken

Kroatien lockt seine Auswanderer mit finanziellen Anreizen zurück: Wer heimkehrt, kann bis zu 14.000 Euro Steuern sparen – ohne langfristige Verpflichtungen.

Im vergangenen Jahr sind laut kroatischem Steueramt etwa 11.000 Bürger in ihre Heimat zurückgekehrt und haben dort eine Arbeit aufgenommen. Wer mehr als zwei Jahre im Ausland gelebt hat und nach der Rückkehr in Kroatien berufstätig wird, profitiert von einer fünfjährigen Befreiung von der Einkommensteuer. Bei einem Durchschnittseinkommen bedeutet dies eine Steuerrückerstattung von rund 2.700 Euro für das zurückliegende Jahr. Über den gesamten Begünstigungszeitraum können Rückkehrer so bis zu 14.000 Euro einsparen.

Die steuerliche Entlastung wird vom Finanzamt automatisch im Rahmen der jährlichen Veranlagung berücksichtigt. Der Steuerbescheid für das Vorjahr wird spätestens bis Ende Juni 2026 zugestellt, wobei die Auszahlung der Erstattungsbeträge bereits im Mai erfolgen soll. Bemerkenswert: Die Regelung knüpft keine weiteren Bedingungen an die Vergünstigung – Rückkehrer müssen nicht dauerhaft in Kroatien bleiben.

Wirtschaftliche Impulse

„Auch andere europäische Länder unterstützen heimkehrende Staatsbürger mit Steuererleichterungen“, betont Boris Podobnik, der den Unternehmerverband Glas poduzetnika leitet. Angesichts des Arbeitskräftemangels in Kroatien könnte die Maßnahme zudem unternehmerische Impulse bei manchen Rückkehrern auslösen.

Kritische Stimmen

Die steuerliche Bevorzugung stößt jedoch nicht überall auf Zustimmung. Kritiker bemängeln die Ungleichbehandlung gegenüber jenen Arbeitnehmern, die Kroatien nie verlassen haben.

Der verantwortliche Minister hat inzwischen angekündigt, an einem gerechteren Steuersystem zu arbeiten.