Winter-Albtraum in Wien – Flughafen stillgelegt, Flüge gestrichen!

20 Zentimeter Schnee, 200 Einsatzkräfte, hunderte Feuerwehreinsätze – Österreich kämpft gegen den Winter.

Wegen anhaltenden Winterwetters hat der Flughafen Wien-Schwechat den Flugbetrieb am Freitag zeitweise vollständig eingestellt. Wie Airport-Sprecher Peter Kleemann mitteilte, sollen ab 12.00 Uhr schrittweise wieder Starts möglich sein, Landungen ab 13.00 Uhr. Parallel dazu war die Wiener Außenring Autobahn (A21) gesperrt; landesweit kam es zu hunderten Feuerwehreinsätzen und Stromausfällen.

Zwischen Freitagfrüh und 12.00 Uhr waren planmäßig 232 Verbindungen vorgesehen – 112 ankommende und 120 abfliegende Flüge. 19 davon wurden gestrichen, weitere Ausfälle können nicht ausgeschlossen werden. Mit Verspätungen ist jedenfalls zu rechnen. Der Flughafen arbeite nach eigenen Angaben „mit Hochdruck“ an einer raschen Normalisierung des Betriebs.

⇢ Achtung vor Italientief: Erst 20 Zentimeter Neuschnee, dann 20-Grad-Schock



Empfehlung für Reisende

„Wir empfehlen Reisenden, sich bei ihren Fluglinien über den Status ihrer gebuchten Flüge zu informieren“, sagte Kleemann. Wenn Verbindungen abgesagt wurden, „ersuchen wir Passagiere, nicht zum Airport zu kommen.“ Ankommende Flüge wurden zu anderen Airports umgeleitet.

Winterdienst im Einsatz

Kleemann zufolge hält der Niederschlag seit den Nachtstunden durchgehend an; aktuell liegen rund 20 Zentimeter Schnee. Der Winterdienst ist seit Donnerstagabend „durchgehend im Einsatz“ – mit rund 200 Mitarbeitern und mehr als 100 Fahrzeugen, die mit Räumung und Enteisung beschäftigt sind.

In den vergangenen zwölf Stunden wurden etwa 1.000 Lkw-Fuhren mit insgesamt rund 15.000 Tonnen Schnee abtransportiert. Die zu räumende Fläche umfasst rund drei Millionen Quadratmeter – darunter Vorfeld, Pisten, Rollwege sowie sämtliche Betriebs- und Verkehrsflächen.