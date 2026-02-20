„Grey’s Anatomy“-Star Eric Dane ist tot – mit nur 53 Jahren!

Er war McSteamy – geliebt von Millionen. Nun ist Eric Dane im Alter von 53 Jahren gestorben.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der US-amerikanische Schauspieler Eric Dane im Alter von 53 Jahren gestorben. Erst im April 2025 hatte er öffentlich gemacht, an ALS zu leiden – einer unheilbaren Erkrankung, die seiner Karriere ein abruptes Ende setzte.

Dane als „McSteamy“

Einem breiten Publikum wurde Dane durch seine Rolle in der Krankenhausserie „Grey’s Anatomy“ bekannt. Als charmanter Chirurg Dr. Mark Sloan, liebevoll „McSteamy“ genannt, avancierte er zur Kultfigur der Serie. Nach sechs Jahren in der Produktion wechselte er in die Endzeitserie „The Last Ship“, wo er die Hauptrolle eines Navy-Kapitäns übernahm. Ab 2019 war er zudem in der HBO-Serie „Euphoria“ zu sehen.

Neben seiner Fernseharbeit war Dane in einer Reihe von Kinofilmen präsent – darunter „X-Men: Der letzte Widerstand“, „Marley & Ich“, „Valentinstag“ sowie „Bad Boys: Ride or Die“.

Letzte Stunden

Laut einer Mitteilung seiner Sprecherin Melissa Bank, die von der „New York Times“ und der „Washington Post“ zitiert wurde, verbrachte Dane seine letzten Stunden im engsten Kreis.

„Er verbrachte seine letzten Tage im Kreise enger Freunde, seiner geliebten Ehefrau und seiner beiden wundervollen Töchter Billie und Georgia, die sein Ein und Alles waren.“