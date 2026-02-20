Drei Bundesländer in höchster Alarmstufe – dann kommt der Frühling

Schnee, Sturm und dann ein markanter Temperatursprung: Österreich erlebt in den kommenden Tagen einen abrupten Wetterumschwung.

Das schneebringende Italientief verabschiedet sich am Freitag in Richtung Osten, während von Westen bereits am Samstag die Warmfront eines Atlantiktiefs heranrückt. Sie leitet eine Wetterphase ein, die vor allem nördlich der Alpen unbeständig und zeitweise windig ausfällt – österreichweit aber deutlich mildere Temperaturen mit sich bringt. Diese Westwetterlage hält bis in den Beginn der neuen Woche an.

Der Freitag startet verbreitet unter dichten Wolken, begleitet von Schneefall, der meist bis in tiefe Lagen fällt. Vor allem zwischen Koralpe, Südsteiermark und Südburgenland kommen in der ersten Tageshälfte noch beträchtliche Mengen an sehr nassem Neuschnee zusammen. Gegen Mittag lässt der Schneefall von Norden her nach und die Wolkendecke beginnt aufzureißen.

Am längsten grau bleibt es vom Bregenzerwald bis ins Salzkammergut sowie im Südosten des Landes. In den übrigen Regionen setzt sich zunehmend ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken durch; in Osttirol und Oberkärnten dominiert bei lebhaftem Nordföhn der Sonnenschein. Bei lebhaftem bis kräftigem Nordwestwind werden Höchstwerte zwischen -3 und +1 Grad erreicht.

Höchste Warnstufen

Die Österreichische Unwetterzentrale hat für drei Bundesländer die höchste Warnstufe Violett ausgerufen – betroffen sind Burgenland, Niederösterreich sowie die Steiermark. Für Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich und Wien gilt die rote Warnstufe. Auch in Kärnten fällt kräftiger Schnee, dort ist die Warnstufe Orange in Kraft.

An der Alpennordseite bringt der Samstag zeitweisen Regen, die Schneefallgrenze klettert in der Westhälfte auf über 1.000 Meter. Im Osten sowie in Osttirol und Oberkärnten ziehen ab Mittag Schauer durch, wobei Schnee bis auf rund 600 Meter herabfällt. Am trockensten und zeitweise sonnig zeigt sich das Wetter vom Klagenfurter Becken bis ins Südburgenland. Der Wind kommt schwach bis mäßig, im Donauraum lebhaft aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 und +5 Grad.

Milder Wochenausklang

Am Sonntag prägen dichte Wolken das Bild im Bergland und im Osten, an der Alpennordseite fällt zeitweise Regen. Im östlichen Flachland und entlang des Donauraums sind einzelne Schauer möglich, dazwischen gibt es aber auch trockene Abschnitte. Der Südosten hingegen erlebt einen trockenen und sonnig aufgelockerten Tag. Der Wind weht weiterhin schwach bis mäßig, nördlich der Alpen lebhaft aus West. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad.

Der Montag verläuft überwiegend bewölkt, im Tagesverlauf greift von Norden her rasch Regen auf weite Teile des Landes über. Dazu bläst mäßiger bis lebhafter Westwind.

Die Temperaturen steigen auf 8 bis 14 Grad – für die Jahreszeit ein ausgesprochen mildes Niveau.